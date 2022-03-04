Прокуратура начала проверку по факту пожара в "Челышевском доме" в Самаре

Прокуратурой Ленинского района организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома купца Челышова, 1899 года постройки, который является памятником культурного наследия федерального значения.

Напомним, что 3 марта в 17:14 там начался пожар, который был полностью ликвидирован только в 23:31.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования и дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации.

В настоящее время во взаимодействии с администрацией района решен вопрос о предоставлении жилых помещений семьям, чьи квартиры в следствии пожара не пригодны для проживания.