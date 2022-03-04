Прокуратура начала проверку по факту пожара в "Челышевском доме" в Самаре

Прокуратурой Ленинского района организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома купца Челышова, 1899 года постройки, который является памятником культурного наследия федерального значения.
Напомним, что 3 марта в 17:14 там начался пожар, который был полностью ликвидирован только в 23:31.
По итогам проверки будут приняты меры реагирования и дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации.
В настоящее время во взаимодействии с администрацией района решен вопрос о предоставлении жилых помещений семьям, чьи квартиры в следствии пожара не пригодны для проживания.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?