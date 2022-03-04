Пожар в доме Челышова ликвидирован ночью

В четверг, 3 марта, в 23:31 был ликвидирован пожар на ул. Красноармейской, 60 в Ленинском районе — доме купца Челышова, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в 17:14. На борьбу с огнем был направлен 121 человек и 37 единиц техники.
В 21:25 пожар бы локализован на площади 80 кв. м.
В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. При тушении из здания было эвакуировано 16 человек, в том числе пять детей.
Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?