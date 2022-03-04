Пожар в доме Челышова ликвидирован ночью

В четверг, 3 марта, в 23:31 был ликвидирован пожар на ул. Красноармейской, 60 в Ленинском районе — доме купца Челышова, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в 17:14. На борьбу с огнем был направлен 121 человек и 37 единиц техники.

В 21:25 пожар бы локализован на площади 80 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. При тушении из здания было эвакуировано 16 человек, в том числе пять детей.

Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.