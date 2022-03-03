Пожар в доме Челышова перешел на третий этаж

Пожар в доме Челышова перекинулся на третий этаж, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области. Площадь возгорания составляет 80 кв. м.

Напомним, пожар начался около 17:14 на ул. Красноармейской, 60 в Самаре. Здание является памятником архитектуры федерального значения.

Жилец дома Сергей Крылов, снимающий комнату в коммунальной квартире на втором этаже, рассказал корреспонденту Волга Ньюс, что возгорание началось на общей кухне. Он сам пытался тушить огонь, а когда понял, что начинает задыхаться, выбежал из здания.