В Самаре горит дом Челышова

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В четверг, 3 марта, около 17:14, начался пожар в доме Челышова на ул. Красноармейской, 60 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области