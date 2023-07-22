Восстановление крыши и чердака в доме Челышева оценили в 70 млн рублей

В фонде капремонта Самарской области оценили стоимость восстановительных работ в историческом доме Челышева, сообщает "КП-Самара".

Напомним, в марте 2023 г. в "доходном доме Челышева" на ул. Красноармейской в Самаре произошел пожар. Он прервал начинавшиеся работы по капитальному ремонту более чем 100-летнего здания.

В ФКР изданию уточнили, что дом является объектом культурного наследия федерального значения. В числе плановых работ по линии ФКР на 2021–2023 г. по данному объекту значатся ремонт крыши и фасада, на 2023–2035 гг. запланирован ремонт фундамента.

7 марта 2023 г. был заключен договор с подрядной организацией ООО "Спецрестстрой" на проведение работ по ремонту фасада и крыши. Но 22 марта в здании произошел пожар, после чего договор с подрядчиком был расторгнут.

Причиной расторжения стала необходимость нового обследования технического состояния здания и определение нового объема работ, а также требуемого финансирования.

"В ходе технического обследования МКД после пожара специализированной организацией по заказу администрации г. о. Самара установлена необходимость восстановления: крыши, чердачных перекрытий 3-го этажа, межэтажных перекрытий 1-го и 2-го этажей", — сообщили в ФКР.

По итогам обследования состоялось совещание рабочей группы под председательством первого вице-мэра Самары Владимира Василенко. На совещании было решено разработку рабочей документации по ремонту крыши и чердачных перекрытий возложить на Фонд капитального ремонта, а в части межэтажных перекрытий — на департамент городского хозяйства и экологии городской администрации.

"По состоянию на 18.07.2023 рабочая документация и график производства работ в части ремонта крыши и чердачных перекрытий находятся в стадии разработки", — сообщается в ответе Фонда капитального ремонта на запрос издания.

Как рассказали в ведомстве, по предварительным расчетам, стоимость работ оценивается в 70 080,80 тыс. рублей. Фондом капитального ремонта направлено обращение в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области с целью привлечения средств из бюджета Самарской области.

Информацией о привлечении средств на ремонт межэтажных перекрытий 1-го и 2-го этажей в ФКР не обладают.