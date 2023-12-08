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Преступления Происшествия

Суд арестовал начальника линейного отдела полиции Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 декабря, суд отправил под арест начальника Тольяттинского линейного отдела полиции Дмитрия Казакова. Уголовное дело в отношении него возбудили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.

"По версии следствия, он получил через посредника 185 тысяч рублей от рыбаков, которые занимались браконьерством в акватории Волги. Деньги передавали за бездействие в пользу взяткодателей", - сообщил источник Волга Ньюс.

Это уголовное дело было выделено в отдельное производство при расследовании масштабной истории с незаконной торговлей "краснокнижной" рыбой в Тольятти.

Напомним, сотрудники управления Следственного комитета и УФСБ по Самарской области подозревают в превышении полномочий работавшего в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Алексея Ильина. Он находится под стражей.

По версии правоохранителей, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге. Также он организовал торговлю незаконно добытой рыбой в Тольятти.

29 ноября 2023 г. мужчину у него дома задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске на даче нашли промышленные холодильники и изъяли более 2,5 т рыбы, в том числе более 200 штук стерляди.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Как стало известно из источников Волга Ньюс, продавали добытую рыбу в торговых павильонах в Комсомольском районе Тольятти на ул. Громовой, 54а.

По имеющейся неофициальной версии, браконьеры вели ловлю в промысловой зоне Жигулевской ГЭС. "Нелегалы" могли платить 60-250 тысяч с лодки в месяц. А тех, кто не платил, "ловили" на нарушениях. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной схемы.

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