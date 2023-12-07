Стали известны детали расследования СК и ФСБ о торговле "краснокнижной" рыбой

Источники Волга Ньюс в правоохранительных органах сообщили, где реализовывали незаконно добытую в Волге рыбу. "Большой улов" при обысках у подозреваемого обнаружили сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

Напомним, сотрудники управления Следственного комитета и УФСБ по Самарской области подозревают в превышении полномочий работавшего в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Алексея Ильина. Он сейчас находится под стражей.

По версии правоохранителей, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге. Также он организовал торговлю незаконно добытой рыбой в Тольятти. 29 ноября 2023 г. мужчину у него дома задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске на даче нашли промышленные холодильники и изъяли более 2,5 тонны рыбы, в том числе более 200 штук стерляди. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Как стало известно от источников Волга Ньюс, продавали добытую рыбу в торговых павильонах в Комсомольском районе Тольятти на ул. Громовой, 54а. По этому адресу значится так называемый Колхозный рынок. По данным открытых источников, там предлагается к покупке рыба. Сейчас правоохранители должны установить все обстоятельства поступления "браконьерского" товара на прилавки и других возможных соучастников.