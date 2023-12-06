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Преступления Происшествия

ФСБ задержала сотрудника Росрыболовства за "крышевание" браконьеров

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики подозревают в превышении полномочий сотрудника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

По версии правоохранителей, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге.

"Также, по версии следствия, он организовал незаконную продажу биоресурсов в торговых павильонах Тольятти. Действия подозреваемого повлекли особо тяжкие последствия, в том числе незаконную добычу рыбы, занесенную в Красную книгу", — сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

29 ноября 2023 г. мужчину задержали у него дома сотрудники УФСБ России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске на даче нашли промышленные холодильники и изъяли больше 2,5 тонн рыбы. Из них более 200 штук — стерлядь.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Подозреваемого отправили под стражу.

По информации Волга Ньюс, речь идет про Алексея Ильина.

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