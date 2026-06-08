Самарская область стала лидером проекта "Чтецкие программы"

Российское общество "Знание" подвело итоги первого учебного года Всероссийской программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы "Чтецкие программы". Инициатива реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Как отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль: "В течение всего учебного года мы провели встречи, которые охватили почти 400 тысяч участников в 8 тысячах клубов. На нашей платформе было проведено около 30 тысяч занятий. Мы видим, как книга становится для детей верным другом, а чтение - полезной привычкой. И это главный результат нашей работы за первые месяцы. Отмечу, что впервые ребята смогут создать литературный клуб на базе пришкольных лагерей и всероссийских детских центров, а с начала нового учебного года продолжим развивать наш проект".
Так, в Самарской области зарегистрировано более 1000 литературных клубов, более 500 из них стали активными участниками проекта.
В рамках инициативы не только развивается сеть клубов, но и ведется системная работа с кураторами - учителями русского языка и литературы. Для них уже подготовлено 152 интерактивных методических материала. Также с 27 февраля по 2 марта этого года 150 наиболее активных кураторов прошли обучающую программу в Центре знаний "Машук".
Отдельной гордостью проекта стали выступления известных лекторов. Постоянными участниками встреч стали актеры Михаил Мамаев, Григорий Кокоткин, Влад Канопка, актриса Мария Кожевникова и писатель Олег Рой. К ним присоединились Александр Сетейкин, Валерия Ланская, Дарья Донцова, Егор Бероев, Алексей Чадов, Татьяна Шитова, Елизавета Арзамасова, Клим Шипенко, Илья Учитель и многие другие звезды театра и кино.
Важной вехой в развитии проекта стало привлечение к участию ветеранов специальной военной операции, занимающихся литературным творчеством. Так, на одной из площадок в Оренбурге перед школьниками выступил лектор Российского общества "Знание", поэт-фронтовик, участник СВО, кавалер ордена Мужества и медали Суворова, член Союза писателей России Сергей Лобанов. Его поэтический сборник "Голос фронта", написанный прямо в зоне проведения спецоперации, был удостоен награды "Знание.Премия" в номинации "Просветительская книга года". Опыт вовлечения ветеранов СВО в просветительскую деятельность был представлен на заседании Совета по русскому языку при президенте РФ, где генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта "Чтецкие программы" и его развитии.
Всего перед школьниками выступило 56 деятелей культуры, которые провели 208 встреч. Самыми активными регионами стали Самарская область, Чеченская Республика, Тверская область, Кемеровская область - Кузбасс, Краснодарский край.
Встречи проходили даже в самых отдаленных уголках страны. Яркий пример - Сергиихинская школа в деревне Лубенцы Владимирской области, единственная школа на семь населенных пунктов, где учатся всего 106 ребят. Туда трижды приезжали артисты - Владимир Стеклов, Алексей Чадов, Мария Кожевникова. Дети сами делали пригласительные билеты для соседней школы, а после визитов стали стараться читать прозу и стихи так же хорошо, как их кумиры. С большим восторгом встречали участники и приезд актрисы Татьяны Шитовой в Мондинскую среднюю общеобразовательную школу Республики Бурятия.
Каждая встреча включала обязательную практическую часть - мастер-классы по выразительному чтению. Вместе со спикерами ребята оживляли страницы отечественной классики: вслух читали произведения Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Александра Куприна, Афанасия Фета и прочих авторов классической литературы. Также лекторы Общества "Знание" предлагали детям подборку литературы, где нашлось место как для глубокой русской классики, так и для захватывающих приключений. Лекторы делились своими любимыми детскими книгами: "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова, "Приключения Незнайки" Николая Носова, сказки Александра Пушкина. Из зарубежной классики они вспоминали "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери и многие другие.
Еще одной яркой частью проекта стали прямые трансляции, которые собирали тысячи зрителей по всей стране. Так, в конце прошлого года состоялась встреча с писателем и главным редактором журнала "Чтиво" Сергеем Минаевым, а в марте лектор Общества "Знание", доктор исторических наук, профессор МГУ и писатель Сергей Перевезенцев в эфире "Герой нашего времени: влияние литературных образов" помог участникам по-новому взглянуть на привычные литературные сюжеты и персонажей. Прошлой осенью к ребятам пришел Сергей Безруков с рассуждениями о том, как видеть картинку за каждым словом. А уже в мае Дмитрий Харатьян напомнил участникам о простом счастье - запахе бумажной книги. Кроме того, в рамках проекта прошла онлайн-трансляция с писателем Олегом Роем. В эфире "Чтение как навык будущего: зачем читать книги в мире искусственного интеллекта" вместе с экспертом по ИИ Андреем Анисимовым он обсудил, как технологии могут помочь читателям и авторам.
Проект также активно интегрировался в общероссийскую культурную повестку. В марте в преддверии Дня работника культуры, Всемирного дня театра и 250-летия Большого театра "Чтецкие программы" стали ядром большой тематической акции - ее участниками стали более чем 22 тысячи человек.
На следующий учебный год команда Общества "Знание" выпустит "Литературную карту". Это стратегический план, который помогает педагогам и библиотекарям планировать литературные встречи с привязкой к календарю (юбилеи писателей, государственные праздники и другие значимые даты). Карта подсказывает, какое произведение лучше разобрать в тот или иной день с учетом возраста учащихся. Она также будет включать новые учебные материалы для кураторов и участников клубов. Кроме того, ведется разработка методического пособия по организации и работе литературного клуба - оно поможет учителям выстроить системную и увлекательную внеклассную работу. А уже в сентябре участников проекта ждет первая в новом сезоне онлайн-трансляция на тему "Литература в ритме учебного года", где обсудят, как сохранить интерес к чтению и сделать книгу верным спутником в учебе.
Всероссийская программа по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы "Чтецкие программы" стартовала 1 сентября 2025 года. Всего за первый месяц реализации в проекте было создано 1200 литературных клубов. Напомним, возродить чтецкие программы в школах и колледжах президент РФ Владимир Путин предложил 5 ноября 2024 года на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Проект осуществляется Российским обществом "Знание" по поручению президента Российской Федерации при поддержке Министерства просвещения РФ и театрального института имени Бориса Щукина.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги