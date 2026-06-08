Самарская область стала лидером проекта "Чтецкие программы"

Российское общество "Знание" подвело итоги первого учебного года Всероссийской программы по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы "Чтецкие программы". Инициатива реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Как отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль: "В течение всего учебного года мы провели встречи, которые охватили почти 400 тысяч участников в 8 тысячах клубов. На нашей платформе было проведено около 30 тысяч занятий. Мы видим, как книга становится для детей верным другом, а чтение - полезной привычкой. И это главный результат нашей работы за первые месяцы. Отмечу, что впервые ребята смогут создать литературный клуб на базе пришкольных лагерей и всероссийских детских центров, а с начала нового учебного года продолжим развивать наш проект".

Так, в Самарской области зарегистрировано более 1000 литературных клубов, более 500 из них стали активными участниками проекта.

В рамках инициативы не только развивается сеть клубов, но и ведется системная работа с кураторами - учителями русского языка и литературы. Для них уже подготовлено 152 интерактивных методических материала. Также с 27 февраля по 2 марта этого года 150 наиболее активных кураторов прошли обучающую программу в Центре знаний "Машук".

Отдельной гордостью проекта стали выступления известных лекторов. Постоянными участниками встреч стали актеры Михаил Мамаев, Григорий Кокоткин, Влад Канопка, актриса Мария Кожевникова и писатель Олег Рой. К ним присоединились Александр Сетейкин, Валерия Ланская, Дарья Донцова, Егор Бероев, Алексей Чадов, Татьяна Шитова, Елизавета Арзамасова, Клим Шипенко, Илья Учитель и многие другие звезды театра и кино.

Важной вехой в развитии проекта стало привлечение к участию ветеранов специальной военной операции, занимающихся литературным творчеством. Так, на одной из площадок в Оренбурге перед школьниками выступил лектор Российского общества "Знание", поэт-фронтовик, участник СВО, кавалер ордена Мужества и медали Суворова, член Союза писателей России Сергей Лобанов. Его поэтический сборник "Голос фронта", написанный прямо в зоне проведения спецоперации, был удостоен награды "Знание.Премия" в номинации "Просветительская книга года". Опыт вовлечения ветеранов СВО в просветительскую деятельность был представлен на заседании Совета по русскому языку при президенте РФ, где генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль доложил Владимиру Путину о ходе реализации проекта "Чтецкие программы" и его развитии.

Всего перед школьниками выступило 56 деятелей культуры, которые провели 208 встреч. Самыми активными регионами стали Самарская область, Чеченская Республика, Тверская область, Кемеровская область - Кузбасс, Краснодарский край.

Встречи проходили даже в самых отдаленных уголках страны. Яркий пример - Сергиихинская школа в деревне Лубенцы Владимирской области, единственная школа на семь населенных пунктов, где учатся всего 106 ребят. Туда трижды приезжали артисты - Владимир Стеклов, Алексей Чадов, Мария Кожевникова. Дети сами делали пригласительные билеты для соседней школы, а после визитов стали стараться читать прозу и стихи так же хорошо, как их кумиры. С большим восторгом встречали участники и приезд актрисы Татьяны Шитовой в Мондинскую среднюю общеобразовательную школу Республики Бурятия.

Каждая встреча включала обязательную практическую часть - мастер-классы по выразительному чтению. Вместе со спикерами ребята оживляли страницы отечественной классики: вслух читали произведения Сергея Михалкова, Константина Паустовского, Александра Куприна, Афанасия Фета и прочих авторов классической литературы. Также лекторы Общества "Знание" предлагали детям подборку литературы, где нашлось место как для глубокой русской классики, так и для захватывающих приключений. Лекторы делились своими любимыми детскими книгами: "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова, "Приключения Незнайки" Николая Носова, сказки Александра Пушкина. Из зарубежной классики они вспоминали "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери и многие другие.

Еще одной яркой частью проекта стали прямые трансляции, которые собирали тысячи зрителей по всей стране. Так, в конце прошлого года состоялась встреча с писателем и главным редактором журнала "Чтиво" Сергеем Минаевым, а в марте лектор Общества "Знание", доктор исторических наук, профессор МГУ и писатель Сергей Перевезенцев в эфире "Герой нашего времени: влияние литературных образов" помог участникам по-новому взглянуть на привычные литературные сюжеты и персонажей. Прошлой осенью к ребятам пришел Сергей Безруков с рассуждениями о том, как видеть картинку за каждым словом. А уже в мае Дмитрий Харатьян напомнил участникам о простом счастье - запахе бумажной книги. Кроме того, в рамках проекта прошла онлайн-трансляция с писателем Олегом Роем. В эфире "Чтение как навык будущего: зачем читать книги в мире искусственного интеллекта" вместе с экспертом по ИИ Андреем Анисимовым он обсудил, как технологии могут помочь читателям и авторам.

Проект также активно интегрировался в общероссийскую культурную повестку. В марте в преддверии Дня работника культуры, Всемирного дня театра и 250-летия Большого театра "Чтецкие программы" стали ядром большой тематической акции - ее участниками стали более чем 22 тысячи человек.

На следующий учебный год команда Общества "Знание" выпустит "Литературную карту". Это стратегический план, который помогает педагогам и библиотекарям планировать литературные встречи с привязкой к календарю (юбилеи писателей, государственные праздники и другие значимые даты). Карта подсказывает, какое произведение лучше разобрать в тот или иной день с учетом возраста учащихся. Она также будет включать новые учебные материалы для кураторов и участников клубов. Кроме того, ведется разработка методического пособия по организации и работе литературного клуба - оно поможет учителям выстроить системную и увлекательную внеклассную работу. А уже в сентябре участников проекта ждет первая в новом сезоне онлайн-трансляция на тему "Литература в ритме учебного года", где обсудят, как сохранить интерес к чтению и сделать книгу верным спутником в учебе.

Всероссийская программа по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы "Чтецкие программы" стартовала 1 сентября 2025 года. Всего за первый месяц реализации в проекте было создано 1200 литературных клубов. Напомним, возродить чтецкие программы в школах и колледжах президент РФ Владимир Путин предложил 5 ноября 2024 года на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Проект осуществляется Российским обществом "Знание" по поручению президента Российской Федерации при поддержке Министерства просвещения РФ и театрального института имени Бориса Щукина.