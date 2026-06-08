Компания в Самаре не платила зарплату 350 сотрудникам

Прокуратура Промышленного района Самары провела проверку в дорожно‑строительной организации и выявила масштабную задолженность по заработной плате, сообщает надзорное ведомство.

Выявлено, что в текущем году компания задолжала 350 сотрудникам около 26 млн руб. заработной платы.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации и инициировало привлечение директора к административной ответственности (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Эта статья применяется, если работодатель повторно нарушает сроки выплат.

В результате задолженность перед работниками была полностью погашена, а руководитель организации оштрафован на 200 тыс. рублей.