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В Самару прибыло еще одно судно "МПКС"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 ноября, в Самару прибыло второе судно из шести пассажирских речных судов проекта "Малое пассажирское круизное судно" (МПКС), которое будет осуществлять перевозку пассажиров на внутренних рейсах в регионе.

Фото: ГК Р-ФЛОТ (https://t.me/r_flot)

Напомним, что первое судно "Гавриил Романович Державин" пришло в Самару 6 ноября.

Теплоход перегнали с судостроительного комплекса ГК "Р-ФЛОТ", который расположен в пос. Окском Богородского района Нижегородской области. Строило судно ЗАО "Нефтефлот" совместно с нашим судостроительным комплексом.

Для комфортабельного пребывания пассажиров на борту судна проекта МПКС предусмотрены два закрытых пассажирских салона и открытая площадка. Салоны оборудованы современными мягкими креслами и мультимедийным оборудованием.

Судно спроектировано для внутренних водных путей и морских районов, класс судна "✠ О-ПР2,0 (лед 20)А", а это значит, что оно сможет ходить по мелкобитому льду и благодаря этому будет продлен период навигации.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

Река Волга
Природа
Фестивали
Музеи
Гастрономия (раки, пиво, сызранские помидоры)
Приветливые люди
Всего проголосовало: 193
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