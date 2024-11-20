В Самару прибыло еще одно судно "МПКС"

Во вторник, 19 ноября, в Самару прибыло второе судно из шести пассажирских речных судов проекта "Малое пассажирское круизное судно" (МПКС), которое будет осуществлять перевозку пассажиров на внутренних рейсах в регионе.
Напомним, что первое судно "Гавриил Романович Державин" пришло в Самару 6 ноября.
Теплоход перегнали с судостроительного комплекса ГК "Р-ФЛОТ", который расположен в пос. Окском Богородского района Нижегородской области. Строило судно ЗАО "Нефтефлот" совместно с нашим судостроительным комплексом.
Для комфортабельного пребывания пассажиров на борту судна проекта МПКС предусмотрены два закрытых пассажирских салона и открытая площадка. Салоны оборудованы современными мягкими креслами и мультимедийным оборудованием.
Судно спроектировано для внутренних водных путей и морских районов, класс судна "✠ О-ПР2,0 (лед 20)А", а это значит, что оно сможет ходить по мелкобитому льду и благодаря этому будет продлен период навигации.
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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.