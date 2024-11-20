В Самару прибыло еще одно судно "МПКС"

Во вторник, 19 ноября, в Самару прибыло второе судно из шести пассажирских речных судов проекта "Малое пассажирское круизное судно" (МПКС), которое будет осуществлять перевозку пассажиров на внутренних рейсах в регионе.

Напомним, что первое судно "Гавриил Романович Державин" пришло в Самару 6 ноября.

Теплоход перегнали с судостроительного комплекса ГК "Р-ФЛОТ", который расположен в пос. Окском Богородского района Нижегородской области. Строило судно ЗАО "Нефтефлот" совместно с нашим судостроительным комплексом.

Для комфортабельного пребывания пассажиров на борту судна проекта МПКС предусмотрены два закрытых пассажирских салона и открытая площадка. Салоны оборудованы современными мягкими креслами и мультимедийным оборудованием.

Судно спроектировано для внутренних водных путей и морских районов, класс судна "✠ О-ПР2,0 (лед 20)А", а это значит, что оно сможет ходить по мелкобитому льду и благодаря этому будет продлен период навигации.