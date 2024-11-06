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В Самарскую область пришло первое пассажирское судно проекта "МПКС"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область прибыло первое из шести пассажирских речных суден проекта "Малое пассажирское круизное судно" ("МПКС"), которое будет осуществлять перевозку пассажиров на внутренних рейсах в регионе. Задачу по обновлению флота и инфраструктуры речного транспорта поставил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Судно поступило в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", которое осуществляет регулярные перевозки пассажиров по маршрутам из Самары по доступным тарифам для населения за счет дотаций из областного бюджета.

"По поручению губернатора Самарской области и благодаря федеральной поддержке в регионе начинается активное обновление речного транспорта. В этом году мы ожидаем поставку еще одного судна проекта "МПКС", а до конца 2027 года в Самарской области будет ходить уже 6 таких судов. Также мы находимся в стадии заключения соглашения с федеральным правительством о приобретении четырех скоростных судов "Валдай", которые будут изготавливаться специально для Самарской области. Их поставку мы ожидаем в 2026–2027 годах", — сообщил первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Вместимость "МПКС" — 240 пассажиров. Оно комфортабельнее и безопаснее, чем курсирующие в настоящее время на речных маршрутах суда типа "Москва" и "Ом".

"Судно оснащено новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения, у него повышенный класс комфорта. Его характеристики позволяют осуществлять перевозку маломобильных граждан. Класс судна "Лед 20". Это означает, что оно может ходить по битому льду, благодаря этому период навигации можно продлить. У него две закрытые палубы, поэтому в любую погоду пассажиры будут передвигаться в комфортных условиях", — отметил исполнительный директор ООО "Самарское пассажирское предприятие" Иван Квасюк.

"МПКС" начнет свою работу в навигацию 2025 года. Оно будет курсировать по одному из самых востребованных маршрутов в Самарской области — Самара — Ширяево.

Маршрутная сеть Самарской области состоит из 9 маршрутов, включающих в себя 25 остановочных пунктов. Перевозки пассажиров осуществляют три предприятия — ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", ПАО "Порт Тольятти" и ООО "Судоходная компания "Волга-Трэвел". В период навигации перевозки из Самары выполняются 5-ю судами "Москва" и 4 судами "Ом". На скоростных маршрутах работает 4 судна "Валдай-45Р". Перевозки из Тольятти выполняются 3-мя судами "ОМ", 1 судном "Жигули" и 1 судном ПС-411. Средний возраст речных пассажирских судов составляет порядка 50 лет.
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Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.

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