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Общество

Под канатную дорогу для Южного города зарезервируют землю

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение о резервировании земли в Самаре и Волжском районе для размещения подвесной канатной дороги между областным центром и Южным городом. Срок резерва составит 20 лет. В перечень вошли 72 участка.

Собственники, землепользователи или арендаторы участков под дорогой не смогут их приобрести, продать или передать в частную собственность, застраивать зданиями капитального типа, проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, а также строить пруды и иные водные объекты.

Напомним, канатная дорога должна соединить Южный город с железнодорожным вокзалом. Также в перспективе планируется строительство в жилой район трамвайной и троллейбусной линий.

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