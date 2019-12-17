В Самаре утвердили документацию по строительству канатной дороги к Южному городу

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Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории в Волжском районе для размещения пассажирской подвесной канатной дороги к жилому району "Южный город". Соответствующее постановление, подписанное первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым размещено на сайте региональных властей.