16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РКС: "Водоснабжение Самары осуществляется в штатном режиме" Минувшей ночью улицы Самары чистили от снега 119 машин В Самаре утвердили документацию по строительству канатной дороги к Южному городу Вечером из-за снегопада Самара встала в 10-балльных пробках В ТЦ "Мега" открылась сортировочная станция для мусора

Общество

В Самаре утвердили документацию по строительству канатной дороги к Южному городу

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 150
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области утвердило документацию по планировке территории в Волжском районе для размещения пассажирской подвесной канатной дороги к жилому району "Южный город". Соответствующее постановление, подписанное первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым размещено на сайте региональных властей.

Напомним, канатная дорога должна соединить Южный город с железнодорожным вокзалом. Также в перспективе планируется строительство в жилой район трамвайной и троллейбусной линий.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5