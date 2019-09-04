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Общество

В "Южный город" планирую пустить трамваи и троллейбусы

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Южный город" планируют проложить трамвайные и троллейбусные линии, а также построить пассажирскую канатную дорогу, которая соединит с микрорайон с железнодорожным вокзалом. Необходимость интеграции дорожной инфраструктуры "Южного города" с транспортной сетью Самары обсудили во вторник, 3 сентября, руководители профильных министерств, муниципалитетов и компании-застройщика на совещании во главе с и. о. первого вице-губернатора — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

Участники совещания пришли к мнению, что после ввода в эксплуатацию Фрунзенского моста добраться из микрорайона в столицу области станет проще, однако это не решит всех проблем. Поэтому необходимо оценить перспективу прокладки в Южный город трамвайных и троллейбусных линий.

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