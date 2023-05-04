Власти предлагают построить трамвайную ветку в Южный город

Утверждена комплексная схема общественного транспорта Самарско-Тольяттинской агломерации. Документом предусматривается строительство трамвайной инфраструктуры, в частности новых веток.
Власти предлагают минимальный, расширенный и максимальный варианты развития общественного транспорта. В приоритете - рельсовый транспорт. В рамках первого варианта предполагается обособление трамвайных путей на улицах Полевой, Галактионовской, Арцыбушевской, Красноармейской, Фрунзе, Венцека, Пионерской, Чапаевской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского, Мичурина, Клинической, Партизанской, Аэродромной, Гагарина, 22 Партсъезда, в 4-м проезде.
Кроме того, трамвайная линия пойдет к Хлебной площади (ул. Фрунзе и Крупской) — к 2024 г., от Хлебной площади по территории стрелки р. Самары, новая улично-дорожная сеть появится на стрелке к 2030 г., ветка вдоль пр. Карла Маркса (от Крымской пл. по Карла Маркса до Ракитовского шоссе, далее по Ракитовскому шоссе к ул. Вишневой) к 2035 году.
Расширенный вариант дополнительно предусматривает строительство трамвайной линии в микрорайон Южный город (вдоль Кряжского шоссе) к 2030 году. Кроме того, планируется обособление трамвайных путей на пр. Кирова, улицах Победы, Олимпийской, Алма-Атинской и Ставропольской.
Максимальный вариант, помимо перечисленного, предполагает строительство трамвайной ветки в Южный город вдоль Южного шоссе к 2035 г., а также канатную дорогу, которая свяжет микрорайон и железнодорожный вокзал. При появлении трамвайной линии в микрорайоны "Волгарь" и Южный город (вдоль Кряжского шоссе) предусмотрено и новое депо.
Стоимость работ при реализации минимального плана составит 22 млрд руб., расширенный стоит 48,6 млрд, максимальный обойдется в 58,7 млрд рублей. Наиболее эффективным власти видят первый вариант.
Для развития железнодорожных путей предлагается строительство участка III главного пути к ул. Ленинградской и участка главного пути от станции Самара до станции Средне-Волжской. В Тольятти — проведение двупутной электрифицированной ж/д линии от станции Жигулевское море к Центральному району и от станции в Центральном районе к Автозаводскому.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.