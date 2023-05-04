Власти предлагают построить трамвайную ветку в Южный город

Утверждена комплексная схема общественного транспорта Самарско-Тольяттинской агломерации. Документом предусматривается строительство трамвайной инфраструктуры, в частности новых веток.

Власти предлагают минимальный, расширенный и максимальный варианты развития общественного транспорта. В приоритете - рельсовый транспорт. В рамках первого варианта предполагается обособление трамвайных путей на улицах Полевой, Галактионовской, Арцыбушевской, Красноармейской, Фрунзе, Венцека, Пионерской, Чапаевской, Урицкого, Пензенской, Дачной, Тухачевского, Мичурина, Клинической, Партизанской, Аэродромной, Гагарина, 22 Партсъезда, в 4-м проезде.

Кроме того, трамвайная линия пойдет к Хлебной площади (ул. Фрунзе и Крупской) — к 2024 г., от Хлебной площади по территории стрелки р. Самары, новая улично-дорожная сеть появится на стрелке к 2030 г., ветка вдоль пр. Карла Маркса (от Крымской пл. по Карла Маркса до Ракитовского шоссе, далее по Ракитовскому шоссе к ул. Вишневой) к 2035 году.

Расширенный вариант дополнительно предусматривает строительство трамвайной линии в микрорайон Южный город (вдоль Кряжского шоссе) к 2030 году. Кроме того, планируется обособление трамвайных путей на пр. Кирова, улицах Победы, Олимпийской, Алма-Атинской и Ставропольской.

Максимальный вариант, помимо перечисленного, предполагает строительство трамвайной ветки в Южный город вдоль Южного шоссе к 2035 г., а также канатную дорогу, которая свяжет микрорайон и железнодорожный вокзал. При появлении трамвайной линии в микрорайоны "Волгарь" и Южный город (вдоль Кряжского шоссе) предусмотрено и новое депо.

Стоимость работ при реализации минимального плана составит 22 млрд руб., расширенный стоит 48,6 млрд, максимальный обойдется в 58,7 млрд рублей. Наиболее эффективным власти видят первый вариант.

Для развития железнодорожных путей предлагается строительство участка III главного пути к ул. Ленинградской и участка главного пути от станции Самара до станции Средне-Волжской. В Тольятти — проведение двупутной электрифицированной ж/д линии от станции Жигулевское море к Центральному району и от станции в Центральном районе к Автозаводскому.