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Суды Происшествия

В Самаре суд направил на новое разбирательство дело экс-начальника БЭП отдела полиции

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд рассмотрел апелляционное представление на оправдательный приговор суда в отношении двух бывших полицейских, которых обвиняли в крышевании алкогольного бизнеса, передает пресс-служба суда. Один из них - бывший начальник отдела БЭП Промышленного района по фамилии Глухов, второй - его подчиненный Викулов.

Напомним, в феврале 2023 года суд Промышленного района Самары вынес решение по уголовному делу двух экс-полицейских.

По версии следствия, в 2019 г. А. Глухову, состоявшему на момент совершения преступления в должности начальника отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району ОЭБ и ПК, было предъявлено обвинение в получении лично и через посредника взятки "в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, а равно за попустительство по службе, в крупном и в значительном размере". 

Викулову И.В., являвшемуся старшим оперуполномоченным отделения и подчиненным Глухова А.Н., предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве за заведомо незаконное бездействие, в значительном размере.

"Приговором Промышленного районного суда Самары от 19 июля 2024 года года Глухова оправдали по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ, частью 3 статьи 290 УК РФ; Викулов И.В. оправдан по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ", - прокомментировали в пресс-службе суда.

Государственный обвинитель обратился в суд с апелляционным представлением на приговор суда.

В четверг, 17 октября 2024 года, судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, изучив материалы дела, установив наличие существенного нарушения уголовно-процессуального закона, приговор Промышленного районного суда в отношении полицейских отменила, уголовное дело направила на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда со стадии судебного разбирательства.

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