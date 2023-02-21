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Суды Происшествия

В Самаре суд вынес решение по делу экс-начальника БЭП отдела полиции

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары под председательством Татьяны Керосировой вынес решение по уголовному делу двух бывших полицейских, которых обвиняли в крышевании алкогольного бизнеса. Один из них - бывший начальник отдела БЭП Промышленного района по фамилии Глухов, второй - его подчиненный Викулов.

"По версии следствия, в 2019 г. одному из обвиняемых, состоявшему на момент совершения преступления в должности начальника отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Промышленному району ОЭБ и ПК, стало известно о незаконном хранении и продаже алкоголя в четырех торговых точках одного бизнесмена. Полицейский обратился к предпринимателю с требованием о передаче ему лично и через посредника, в роли которого выступал его подчиненный, в качестве взятки денег за отсутствие проверок", - рассказывали ранее в пресс-службе управления Следственного комитета по Самарской области.

Предполагалось, что полицейские получали деньги от коммерсанта с июля 2019-го по июль 2020 года. Кроме того, их обвинили в получении денег с другого бизнесмена.

Как рассказали Волга Ньюс адвокаты Александр Николаев и Анатолий Кузнецов, дело отправили на доследование.

"Спустя год рассмотрения уголовного дела суд не нашел оснований для осуждения бывшего начальника отдела БЭП и его подчиненного", - прокомментировал также Александр Николаев.

Гид потребителя

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