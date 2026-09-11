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Спорт

600 участников, 11200 зрителей: итоги Спартакиады народов России в Самарской области

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С августа по октябрь 2026 г. в нашей стране проходит главное спортивное событие в олимпийских видах спорта — Спартакиада народов России. Мероприятие проводится по поручению президента Владимира Путина в рамках госпрограммы "Спорт России" и носит историческое название в честь Года единства народов России. Спортсмены соревнуются в 43 олимпийских видах спорта и самбо, а сама Спартакиада является первым этапом отбора кандидатов в национальную сборную страны для участия в летних Олимпийских играх 2028 года.

Фото: минспорт Самарской области

Соревнования принимают семь регионов России, и в их числе — Самарская область. Нашему региону были доверены турниры по трем видам спорта, имеющим определенные традиции в Самарской области. Соревнования по гандболу проходили в Тольятти с 4 по 26 августа, по парусному спорту — в Тольятти с 7 по 14 августа, по пляжному волейболу — со 2 по 7 сентября в Самаре.

Фото: минспорт Самарской области

Вход на все мероприятия по решению Минспорта России был бесплатным. Всего соревнования Спартакиады народов России в Самарской области посетили 11200 зрителей: около 1500 болельщиков вживую наблюдали за волейбольными поединками в Самаре, почти 10000 посетили трибуны УСК "Олимп" в Тольятти и посмотрели на противостояние сильнейших гандболистов страны.

Участниками Спартакиады в Самарской области стали 600 сильнейших спортсменов, тренеров и судей из разных регионов страны.

"Мы провели Спартакиаду на высоком уровне. Об этом говорили и гости, и участники, и зрители, — подчеркнула министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. — Рады, что с честью и достоинством выдержали ту ответственную миссию, которую нам поручил Минспорт Российской Федерации и общероссийские организации".

На Спартакиаде подсчитывается общий медальный зачет среди сборных регионов. Самарская область входит в десятку сильнейших команд. На счету наших спортсменов по состоянию на 10 сентября 5 золотых медалей: это две "домашние" победы в парусном спорте экипажей Натальи Ермаковой и Алены Суховой в классе "49-й FX" и Максима Семенова и Елизаветы Шутовой в классе "Накра 17 — микст", а также золото Кирилла Бородачева в фехтовании на рапирах, Софьи Палкиной в легкой атлетике в метании молота и Александра Кудашева в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем.

Серебряные медали в копилку нашей сборной принесли велосипедисты-шоссейники Кирилл Миллер и Марина Комина, выступающая на маунтинбайке Елизавета Тисленко, дзюдоистка Вита Майданик, Дмитрий Нартов в прыжках на батуте и Андрей Щепетков в пулевой стрельбе. Бронзу в велоспорте-шоссе взяла Дарья Фомина.

Соревнования Спартакиады народов России продолжатся до октября.

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