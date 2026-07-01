В поселке Рубежном построят пожарное депо

Департаменту градостроительства Самары поручили выделить земельные участки под строительство новых пожарных депо. Об этом говорится в проекте постановления мэрии.

Согласно документу, участки под пожарные депо необходимо выделить в районе Бабошиной поляны (Кировский район) и в поселке Рубежном (Куйбышевский район), а также на других территориях, находящихся за пределами десятиминутного норматива прибытия подразделений МЧС. Работа запланирована на 2026–2027 годы.

Планы по строительству пожарного депо в Кировском районе прописаны в программе социально-экономического развития региона. Сообщалось, что он будет расположен в районе Барбошиной Поляны, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й просек. Сроки строительства — 2027–2028 годы.

В ближайших же планах — возведение пожарного депо в поселке Шмидта. На его территории расположено много деревянных домов, что создает угрозу быстрого распространения при возникновении возгораний. При этом старую часть расформировали еще в 2012 году.