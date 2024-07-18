Силовики задержали главу департамента дорожного хозяйства Тольятти Павла Баннова

Павла Баннова задержали 17 июля. По информации источников, расследованием занимается полиция. Пока детали расследования не разглашаются.
Ранее Баннов подпал под уголовное дело 285.1 УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств".
Речь шла о тратах на "не те дороги". Ему назначили штраф в 250 тысяч рублей (далее штраф уменьшили до 200 тысяч). Сам чиновник вину не признавал.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки