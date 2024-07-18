Силовики задержали главу департамента дорожного хозяйства Тольятти Павла Баннова

Павла Баннова задержали 17 июля. По информации источников, расследованием занимается полиция. Пока детали расследования не разглашаются.

Ранее Баннов подпал под уголовное дело 285.1 УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств".

Речь шла о тратах на "не те дороги". Ему назначили штраф в 250 тысяч рублей (далее штраф уменьшили до 200 тысяч). Сам чиновник вину не признавал.