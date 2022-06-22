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Суды Происшествия

Ремонтировавший "не те дороги" тольяттинский чиновник обратится в Верховный суд

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов обратится в Верховный суд РФ. Об этом рассказала журналисту Волга Ньюс его адвокат Ирина Бояхчян.

Обращение в ВС РФ связано с судебным процессом в отношении чиновника. По версии следствия, еще в 2017 г. муниципалитет получил субсидию в 8,5 млн руб. на ремонт дорог в Автограде. Чиновнику позже вменили нецелевое расходование этих денег. Как считали следователи, Баннов включил в список для ремонта дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним. Но на самом деле это были проезды к местам работы чиновников.

В частности, вопросы вызвали ремонтные работы в районе дома № 33 на ул. Белорусской (отдел организации муниципальных торгов мэрии), здание № 42 на ул. Карла Маркса (департамент городского хозяйства) и Центральная площадь, 4 (городская дума).

Санкция ч. 2 ст. 285.1 УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Но в мае 2021 г. судья Центрального района Ирина Онучина признала Баннова виновным и приговорила к штрафу в 250 тыс. рублей. Прокуратура обжаловала это решение за мягкостью. Жалобу подали и адвокаты.

"Статью обвинения переквалифицировали на 285.1. Штраф уменьшили до 200 тыс. рублей. Но решение отменили из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности по этой статье", — рассказывали в суде Самарской области.

Это решение адвокат Баннова Ирина Бояхчян обжаловала в Шестой кассационный суд. Инстанция оставила в силе решение областного суда.

"Сейчас мы готовим жалобу в Верховный суд. Мы будем настаивать на невиновности. Мы указываем на то, что Баннов не был распорядителем выделенных денежных средств. Это подтверждено документом о его должностных обязанностях", — рассказала адвокат Ирина Бояхчян.

Защитники также говорят, что деньги не были украдены, а дороги возле административных зданий тоже нуждаются в ремонте.

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