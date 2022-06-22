Ремонтировавший "не те дороги" тольяттинский чиновник обратится в Верховный суд

Глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов обратится в Верховный суд РФ. Об этом рассказала журналисту Волга Ньюс его адвокат Ирина Бояхчян.
Обращение в ВС РФ связано с судебным процессом в отношении чиновника. По версии следствия, еще в 2017 г. муниципалитет получил субсидию в 8,5 млн руб. на ремонт дорог в Автограде. Чиновнику позже вменили нецелевое расходование этих денег. Как считали следователи, Баннов включил в список для ремонта дворовые территории многоквартирных домов и проезды к ним. Но на самом деле это были проезды к местам работы чиновников.
В частности, вопросы вызвали ремонтные работы в районе дома № 33 на ул. Белорусской (отдел организации муниципальных торгов мэрии), здание № 42 на ул. Карла Маркса (департамент городского хозяйства) и Центральная площадь, 4 (городская дума).
Санкция ч. 2 ст. 285.1 УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Но в мае 2021 г. судья Центрального района Ирина Онучина признала Баннова виновным и приговорила к штрафу в 250 тыс. рублей. Прокуратура обжаловала это решение за мягкостью. Жалобу подали и адвокаты.
"Статью обвинения переквалифицировали на 285.1. Штраф уменьшили до 200 тыс. рублей. Но решение отменили из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности по этой статье", — рассказывали в суде Самарской области.
Это решение адвокат Баннова Ирина Бояхчян обжаловала в Шестой кассационный суд. Инстанция оставила в силе решение областного суда.
"Сейчас мы готовим жалобу в Верховный суд. Мы будем настаивать на невиновности. Мы указываем на то, что Баннов не был распорядителем выделенных денежных средств. Это подтверждено документом о его должностных обязанностях", — рассказала адвокат Ирина Бояхчян.
Защитники также говорят, что деньги не были украдены, а дороги возле административных зданий тоже нуждаются в ремонте.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.