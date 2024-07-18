Руководитель департамента дорожного хозяйства Тольятти подпал под уголовное преследование

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении городского руководителя департамента дорожного хозяйства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство при проверке обнаружило, что руководитель департамента необоснованно ограничил конкуренцию и создал преференции для одного из участников конкурса на заключение контракта по ремонту дорог. В результате муниципалитет заключил контракт с фирмой, которая фактически не могла выиграть конкурс.

Уголовное дело возбудили по п. "г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").