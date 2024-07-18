Руководитель департамента дорожного хозяйства Тольятти подпал под уголовное преследование

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении городского руководителя департамента дорожного хозяйства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство при проверке обнаружило, что руководитель департамента необоснованно ограничил конкуренцию и создал преференции для одного из участников конкурса на заключение контракта по ремонту дорог. В результате муниципалитет заключил контракт с фирмой, которая фактически не могла выиграть конкурс.
Уголовное дело возбудили по п. "г, е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки