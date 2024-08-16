Экс-глава департамента дорожного хозяйства Тольятти Павел Баннов не смог обжаловать арест

Бывший руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов не смог обжаловать свой арест. Жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения отображается на сайте облсуда.

"Жалоба оставлена без удовлетворения", — уточнили также в пресс-службе Самарского областного суда.

Напомним, Павла Баннова задержали 17 июля 2024 года. Ранее прокуратура при проверке обнаружила, что руководитель департамента необоснованно ограничил конкуренцию и создал преференции для одного из участников конкурса на заключение контракта по ремонту дорог. В результате муниципалитет заключил контракт с фирмой, которая фактически не могла выиграть конкурс.

Как сообщили источники Волга Ньюс, речь в уголовном деле идет о договоре с представителями ООО "Макантон".

"По версии следствия, Баннов мог незаконно лоббировать заключение самых выгодных контрактов по ремонту автомобильных дорог. Выяснилось это при проверке реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — уточнял источник.

ФИО руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти на момент подготовки материала не отображалось на официальном сайте. Дозвониться по телефонам департамента и пресс-службы администрации, указанным на сайте, не удалось. Но в местных СМИ, со ссылкой на администрацию города, появились данные о том, что Баннов покинул должность.

Ранее Баннов уже подпал под уголовное дело 285.1 УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств".