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Появились подробности уголовного дела руководителя департамента дорожного хозяйства Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны некоторые детали уголовного дела, которое возбудили в отношении руководителя департамента дорожного хозяйства Тольятти Павла Баннова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Напомним, Павла Баннова задержали 17 июля 2024 года. Ранее прокуратура при проверке обнаружила, что руководитель департамента необоснованно ограничил конкуренцию и создал преференции для одного из участников конкурса на заключение контракта по ремонту дорог. В результате муниципалитет заключил контракт с фирмой, которая фактически не могла выиграть конкурс.

Как сообщили источники Волга Ньюс на этой неделе, речь в уголовном деле идет о договоре с представителями ООО "Макантон".

"По версии следствия, Баннов мог незаконно лоббировать заключение самых выгодных контрактов по ремонту автомобильных дорог. Выяснилось это при проверке реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — уточнил источник.

Согласно данным Seldon.Basis, директором ООО "Макантон" является Максим Гаврилов. Последний контракт был заключен с администрацией Тольятти 17 июня 2024 г. — на 100 млн рублей. Согласно сайту госзакупок, речь идет о контракте № 0842300004024000238.

"Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт "картами") в соответствии с техническим заданием", — указано в материалах контракта.

Кроме прочего, в 2024 году компания заключала контракты с администрацией Ставропольского района Самарской области. Совладельцами ООО "Макантон" (согласно данным Seldon.Basis) являются Максим, Антон и Геннадий Гавриловы, а также Надежда Ягодина.

Максим Гаврилов является совладельцем еще двух организаций — "ООО "Манг" и ООО "Акам" (вид деятельности обеих — аренда и управление собственным или арендованным имуществом). Официально чистую прибыль (согласно данным Seldon.Basis) ООО "Макантон" в 2023 году показал более 34 млн рублей (выручка составила более 271 млн рублей).

Недавно ООО "Макантон" поблагодарил глава Тольятти Николай Ренц. Он сообщил, что фирма вместе с ООО "Автодоринжиниринг" и несколькими другими помогала в ликвидации возгорания свалки.

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