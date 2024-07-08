В Тольятти третий день сражаются с пожаром на свалке

В Тольятти третий день специалисты занимаются ликвидацией возгорания твердых коммунальных и иных отходов в районе села Узюково. Причиной случившегося стала аномально жаркая погода, пришедшая в Самарскую область, а именно — действие высоких температур наружного воздуха. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Николай Ренц.

Мэр Тольятти сообщил, что с 80-ых годов это место является городским полигоном для ТКО. Однако сюда попадал также промышленный и строительный мусор. В 2008 году объект рекультивировали, но "черные копатели" его разрыли вновь, надеясь отыскать промышленные отходы, включая металлы.

"В этом году мы выделили средства из городского бюджета на проектирование рекультивации этой свалки. Стоимость проекта — практически 30 млн рублей", - рассказал Николай Ренц. - Свалка сейчас горит, и третий день мы пытаемся ликвидировать возгорание".

По словам главы Тольятти, ситуацию осложняет то, что далеко не везде может проехать техника, и бесполезно проливать очаги возгорания, потому что горение происходит под землей.

"Поэтому основная задача сейчас — засыпать очаги горения слоем земли, чтобы не было доступа воздуха. Объемная, очень сложная и затратная работа. Будет непросто, но не сомневаюсь, что мы справимся. Спасибо всем нашим партнерам: ООО "Автодоринжиниринг", ООО "Макантон", АО "Тольяттиазот", ПАО "КуйбышевАзот", МБУ "Зеленстрой" за помощь в ликвидации возгорания", - поблагодарил Николай Ренц.