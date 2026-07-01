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Общество

"Мы не просто храним память — мы пишем историю вместе": выставка Знание.Герои в Самаре завершилась встречей с участником СВО

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке Исторического парка "Россия — Моя история" в Самаре завершила свою работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации. Ее посетило более 2000 жителей региона. Выставка организована Российским обществом "Знание" совместно с Историческими парками "Россия — Моя история".

Фото: Российское общество "Знание"

В рамках торжественного закрытия прошла встреча патриотической акции Российского общества "Знание" и Государственного фонда "Защитники Отечества", которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Лектором просветительской организации выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов.

Лектор Общества "Знание" подчеркнул, что в условиях комплексного противостояния, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно рассказывать подрастающему поколению достоверные факты, чтобы историческая память не искажалась и передавалась из поколения в поколение.

"История — это не учитель, а надзиратель, кто жестоко наказывает за незнание ее уроков. Сегодня на Западе решили забыть о главном: наша страна неоднократно давала отпор любым попыткам порабощения и насильственной смены ценностных ориентиров. Представленная выставка — это живой мост между поколениями. Она напоминает: великая летопись Победы, начатая нашими предками времен Великой Отечественной войны, сегодня продолжается историей героев специальной военной операции. Мы не просто храним память — мы пишем историю вместе", — поделился Максим Девятов.

Он провел мини-экскурсию по выставке Знание.Герои для школьников, курсантов высших военных учебных заведений, кадетов, а также членов семей участников СВО.

Масштабная мультимедийная выставка демонстрирует истории Героев России, проявивших мужество, силу духа и бескорыстную преданность Родине. Она рассматривает события последних лет через призму человеческих историй и создает не абстрактный образ воина, а рассказывает о реальных людях.

Отметим, главными героями патриотической акции "Служу Отечеству" выступают ветераны и участники специальной военной операции. Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники.

В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.

Напомним, что акция "Служу Отечеству" проводится Обществом "Знание" и Государственным фондом "Защитники Отечества" с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда "Защитники Отечества".

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