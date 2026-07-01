"Мы не просто храним память — мы пишем историю вместе": выставка Знание.Герои в Самаре завершилась встречей с участником СВО

На площадке Исторического парка "Россия — Моя история" в Самаре завершила свою работу мультимедийная экспозиция о Героях Российской Федерации. Ее посетило более 2000 жителей региона. Выставка организована Российским обществом "Знание" совместно с Историческими парками "Россия — Моя история".
В рамках торжественного закрытия прошла встреча патриотической акции Российского общества "Знание" и Государственного фонда "Защитники Отечества", которая реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Лектором просветительской организации выступил Герой России, участник СВО Максим Девятов.
Лектор Общества "Знание" подчеркнул, что в условиях комплексного противостояния, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно рассказывать подрастающему поколению достоверные факты, чтобы историческая память не искажалась и передавалась из поколения в поколение.
"История — это не учитель, а надзиратель, кто жестоко наказывает за незнание ее уроков. Сегодня на Западе решили забыть о главном: наша страна неоднократно давала отпор любым попыткам порабощения и насильственной смены ценностных ориентиров. Представленная выставка — это живой мост между поколениями. Она напоминает: великая летопись Победы, начатая нашими предками времен Великой Отечественной войны, сегодня продолжается историей героев специальной военной операции. Мы не просто храним память — мы пишем историю вместе", — поделился Максим Девятов.
Он провел мини-экскурсию по выставке Знание.Герои для школьников, курсантов высших военных учебных заведений, кадетов, а также членов семей участников СВО.
Масштабная мультимедийная выставка демонстрирует истории Героев России, проявивших мужество, силу духа и бескорыстную преданность Родине. Она рассматривает события последних лет через призму человеческих историй и создает не абстрактный образ воина, а рассказывает о реальных людях.
Отметим, главными героями патриотической акции "Служу Отечеству" выступают ветераны и участники специальной военной операции. Их истории, опыт, верность долгу и стране станут поводом для открытого диалога со школьниками и студентами. Мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании. Ключевыми событиями акции выступят дни воинской славы, среди которых День Военно-Морского Флота, День Воздушно-десантных войск, День Военно-воздушных сил России, а также памятные даты и государственные праздники.
В формате открытого диалога ветераны спецоперации расскажут о себе и своем боевом пути, поговорят о дружбе и героизме, поделятся историями о сплоченности и взаимовыручке, верности воинскому долгу и стране, мужестве и подвигах российских воинов в зоне СВО. Также они обсудят возможности реализации в военных и гражданских профессиях и какую роль в этом играет боевой опыт и умение нести ответственность. Встречи с молодежью пройдут в рамках летней оздоровительной кампании.
Напомним, что акция "Служу Отечеству" проводится Обществом "Знание" и Государственным фондом "Защитники Отечества" с 2024 года. За это время состоялось порядка 1300 встреч. Лекторами инициативы выступили более 300 ветеранов и участников специальной военной операции, состоящих на сопровождении фонда "Защитники Отечества".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги