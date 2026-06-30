В четырех районах Самарской области ввели карантин по бешенству

Указом губернатора Самарской области в четырех районах районах региона введен карантин по бешенству животных.

Согласно документам, ограничения коснутся сельского поселения Фрунзенский с. Морша Большеглушицкого района, пос. Луначарский сельского поселения Луначарский Ставропольского района, сельского поселения Кировский деревни Колыбеловка Красноармейского района и села Хворостянка Хворостянского района. В указанных пунктах выявлены очаги заболевания в личных подсобных хозяйствах и квартирах.

Территория от 1 до 3 км от очагов заболевания считается неблагополучной по бешенству. Там запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, кроме вакцинированных от бешенства, перемещение и перегруппировка животных, охота, за исключением охоты с целью регулирования численности охотничьих ресурсов. Также в границах неблагополучных по бешенству территорий нельзя проводить ярмарки и выставки животных, отлов животных в зоопарки.

Отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего больного животного.