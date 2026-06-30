В четырех районах Самарской области ввели карантин по бешенству

Указом губернатора Самарской области в четырех районах районах региона введен карантин по бешенству животных.
Согласно документам, ограничения коснутся сельского поселения Фрунзенский с. Морша Большеглушицкого района, пос. Луначарский сельского поселения Луначарский Ставропольского района, сельского поселения Кировский деревни Колыбеловка Красноармейского района и села Хворостянка Хворостянского района. В указанных пунктах выявлены очаги заболевания в личных подсобных хозяйствах и квартирах.
Территория от 1 до 3 км от очагов заболевания считается неблагополучной по бешенству. Там запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных, кроме вакцинированных от бешенства, перемещение и перегруппировка животных, охота, за исключением охоты с целью регулирования численности охотничьих ресурсов. Также в границах неблагополучных по бешенству территорий нельзя проводить ярмарки и выставки животных, отлов животных в зоопарки.
Отмена карантина осуществляется через 60 дней после убоя последнего больного животного.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги