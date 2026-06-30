Жара с сюрпризом: какой будет погода в июле в Самарской области

Синоптики прогнозируют возвращение летнего тепла в Самарскую область. Произойдет это уже в выходные, но задержится такая погода ненадолго. Хотя месячный прогноз гласит, что температура воздуха в июле будет выше нормы. Публикуем подробности.
"1 июля циклон, перемещающийся вокруг своего высотного центра со Среднего Урала на Башкирию и Оренбуржье, снова принесет ненастную погоду. В большинстве районов пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром. В последующие дни его влияние постепенно ослабеет и к концу рабочей недели на Среднюю Волгу переместится гребень антициклона из западных районов европейской территории России. В регионе установится солнечная, по-летнему теплая погода", — сообщает специалист Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.
Согласно прогнозу ведомства, 1 и 2 июля, несмотря на дождливую погоду, будут теплее, чем последний день июня. Днем температура воздуха будет держаться в пределах 20-28 градусов тепла, ночью — 11-17 градусов. В пятницу, 3 июля, выглянет солнышко, и столбики термометров поднимутся до 30 градусов. При этом ветер будет неустойчивым и слабым.
Выходные тоже обещают быть теплыми. 4 и 5 июля температура воздуха днем составит 24-29 градусов, ночью — 14-19 градусов. Правда, на воскресенье прогнозируют кратковременный дождь.
Судя по прогнозам других сервисов, это станет началом нового похолодания. Например, по данным "Гисметео" температура воздуха на протяжении большей части июля будет держаться в пределах 23-25 градусов. При этом каждую неделю будут идти дожди, в том числе с грозами.
"Яндекс.Погода" прогнозирует жару до 32 градусов на ближайшие выходные. В последующие дни сервис ожидает от 22 до 27 градусов тепла. Причем следующая неделя (с 6 по 12 июля) будет самой дождливой.
"Фобос" также сообщает, что в выходные воздух в Самаре прогреется до 32 градусов, а затем наступит похолодание с дождями. Однако сервис ожидает снижение температуры воздуха до 21 градуса, а в конце месяца — жару до 33 градусов.
Долгосрочный прогноз Гидрометцентра также обнадеживает. Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 21 до 23,3 градуса, что на 0,5-0,6 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги