Жара с сюрпризом: какой будет погода в июле в Самарской области

Синоптики прогнозируют возвращение летнего тепла в Самарскую область. Произойдет это уже в выходные, но задержится такая погода ненадолго. Хотя месячный прогноз гласит, что температура воздуха в июле будет выше нормы. Публикуем подробности.

"1 июля циклон, перемещающийся вокруг своего высотного центра со Среднего Урала на Башкирию и Оренбуржье, снова принесет ненастную погоду. В большинстве районов пройдут дожди разной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром. В последующие дни его влияние постепенно ослабеет и к концу рабочей недели на Среднюю Волгу переместится гребень антициклона из западных районов европейской территории России. В регионе установится солнечная, по-летнему теплая погода", — сообщает специалист Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.

Согласно прогнозу ведомства, 1 и 2 июля, несмотря на дождливую погоду, будут теплее, чем последний день июня. Днем температура воздуха будет держаться в пределах 20-28 градусов тепла, ночью — 11-17 градусов. В пятницу, 3 июля, выглянет солнышко, и столбики термометров поднимутся до 30 градусов. При этом ветер будет неустойчивым и слабым.

Выходные тоже обещают быть теплыми. 4 и 5 июля температура воздуха днем составит 24-29 градусов, ночью — 14-19 градусов. Правда, на воскресенье прогнозируют кратковременный дождь.

Судя по прогнозам других сервисов, это станет началом нового похолодания. Например, по данным "Гисметео" температура воздуха на протяжении большей части июля будет держаться в пределах 23-25 градусов. При этом каждую неделю будут идти дожди, в том числе с грозами.

Фото: gismeteo.ru

"Яндекс.Погода" прогнозирует жару до 32 градусов на ближайшие выходные. В последующие дни сервис ожидает от 22 до 27 градусов тепла. Причем следующая неделя (с 6 по 12 июля) будет самой дождливой.

Фото: "Яндекс.Погода"

"Фобос" также сообщает, что в выходные воздух в Самаре прогреется до 32 градусов, а затем наступит похолодание с дождями. Однако сервис ожидает снижение температуры воздуха до 21 градуса, а в конце месяца — жару до 33 градусов.

Фото: meteovesti.ru

Фото: meteovesti.ru

Долгосрочный прогноз Гидрометцентра также обнадеживает. Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от 21 до 23,3 градуса, что на 0,5-0,6 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы.