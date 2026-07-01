Запретить купание рекомендовано на всех пляжах Самары

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендовало ограничить купание на всех пляжах в Самаре, а также в ряде населенных пунктов региона. Это связано с качеством воды.

По данным ведомства, с 23 по 30 июня выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на всех девяти официальных пляжах Самары:

— пляж I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

— пляж II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");

— пляж IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

— пляж г. о. Самара в районе Загородного парка;

— пляж спуск на ул. Советской Армии;

— пляж СФГУП "Санаторий Можайский";

— пляж в районе Фестивальной поляны;

— пляж г. о. Самара в районе Барбошиной поляны;

— пляж Красноглинского района.

Также микробиологические показатели вне нормы оказались на пляжах "Волжский замок" и "Итальянский пляж" в Тольятти, на озере Ладное в Кинеле, городском пляже Отрадного, пляжах "Сакулино-1" и "Сакулино-2" в Новокуйбышевске, городских пляжах №1 и №2 в Сызрани и на муниципальном пляже в Васильевке Безенчукского района.

При этом по санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам.

Роспотребнадзор рекомендовал органам местного самоуправления информировать население о неудовлетворительном качестве воды посредством установления аншлагов - черных шаров или плакатов "Купание запрещено".