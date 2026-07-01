Запретить купание рекомендовано на всех пляжах Самары

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендовало ограничить купание на всех пляжах в Самаре, а также в ряде населенных пунктов региона. Это связано с качеством воды.
По данным ведомства, с 23 по 30 июня выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на всех девяти официальных пляжах Самары:
— пляж I очередь набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);
— пляж II очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП");
— пляж IV очередь набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
— пляж г. о. Самара в районе Загородного парка;
— пляж спуск на ул. Советской Армии;
— пляж СФГУП "Санаторий Можайский";
— пляж в районе Фестивальной поляны;
— пляж г. о. Самара в районе Барбошиной поляны;
— пляж Красноглинского района.
Также микробиологические показатели вне нормы оказались на пляжах "Волжский замок" и "Итальянский пляж" в Тольятти, на озере Ладное в Кинеле, городском пляже Отрадного, пляжах "Сакулино-1" и "Сакулино-2" в Новокуйбышевске, городских пляжах №1 и №2 в Сызрани и на муниципальном пляже в Васильевке Безенчукского района.
При этом по санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам.
Роспотребнадзор рекомендовал органам местного самоуправления информировать население о неудовлетворительном качестве воды посредством установления аншлагов - черных шаров или плакатов "Купание запрещено".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги