В СГЭУ выявили схему со взятками

Правоохранители вскрыли коррупционную схему в Самарском государственном экономическом университете (СГЭУ). Как сообщили порталу "Волга Ньюс" источники в правоохранительных органах, речь идет о 13 уголовных делах, возбужденных по факту передачи взяток должностным лицам вуза.

Дела заводились с 2020 г. на сотрудников и студентов СГЭУ. Связывает их всех посредник Татьяна Кулькова, которая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на других участников схемы, в том числе преподавателей.

Кулькова с 2015 по 2020 г. работала в СГЭУ помощником проректора по экономическому развитию, а с сентября 2020 г. - заместителем начальника договорного отдела, а впоследствии по совместительству и преподавателем на 0,1 ставки на кафедре учета, анализа и экономической безопасности. По ее собственным показаниям, с 2019 по 2023 г. к ней обращались студенты с просьбами о "покупке" экзаменов, зачетов, практик, курсовых и дипломов.

В версии следствия ее роль заключалась в том, что она "незаконно за денежные вознаграждения способствовала студентам по предметам, преподаваемым в СГЭУ, путем получения вознаграждения либо через посредников, либо через студентов лично, которые находятся в приближенном круге общения с ней, а в дальнейшем денежные средства она передавала или переводила преподавателям за проставление зачетов или положительных оценок студентам по сессии".

Суть схемы понятна на примере Софьи Исаевой из Тольятти, поступившей в вуз в 2018 году. Ее мать - Ирина Исаева - "узнала о возможности у Кульковой содействовать в сдаче зачетов, экзаменов" и несколько раз передавала той деньги за проставление оценок доцентом кафедры "Учета, анализа и экономической безопасности" Вячеславом Чариковым.

Чариков, по версии следствия, запросил за проставление зачета и трех экзаменов, а также курсовую за третий курс 14 тыс. рублей. Кулькова же озвучила Исаевой-старшей сумму в 171 тыс. рублей. Деньги были получены, и студентка успешно "сдала" сессию. Ситуация повторилась через год. Затем таким же образом Исаева получила и диплом, который был оценен Чариковым в 37 тыс. рублей.

Кулькова назвала следствию фамилии семи преподавателей, с которыми она лично или через посредников договаривалась. Кроме того, Кулькова рассказала, что на некоторых кафедрах есть определенные люди, которые принимают деньги и далее уже передают их преподавателям. В числе таких, по ее словам, была кафедра "Финансы и кредит", где все подобные вопросы решались через специалиста по учебно-методической работе.

Также фигурантами дел стали пять студентов и Ирина Исаева.

Как сообщили в пресс-службе суда Советского района Самары, Татьяне Кульковой был вынесен обвинительный приговор. Дело рассматривали в особом порядке, поскольку с подсудимой было заключено досудебное соглашение. Кульковой по четырем эпизодам посредничества во взяточничестве назначили штраф в 1,8 млн руб. в доход государства.

Также приговор выслушала Ирина Исаева - Советский районный суд Самары назначил ей штраф в 1,5 млн рублей. Примечательно, что позднее она получила срок за мошенничество в суде Центрального района Тольятти - работая главбухом в детском саду "Игрушка", она завышала свою зарплату и получала необоснованные выплаты, за что получила три года лишения свободы в колонии со штрафом в 1,4 млн рублей.

Уголовное дело Вячеслава Чарикова рассматривает суд Кировского района.

На момент публикации статьи редакции не удалось официально уточнить, на какой стадии находятся дела остальных сотрудников вуза, на которых дала показания Кулькова, и смогло ли следствие доказать, что они брали взятки. По данным источников, часть дел была прекращена за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В СГЭУ оперативно ответили на запрос Волга Ньюс, сообщив, что в марте 2023 г. Кулькова уволилась по собственному желанию - еще до момента получения университетом официальной информации о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Чариков же отстранен от работы с января 2024 г. на основании документов, официально поступивших из правоохранительных органов, как и еще один из преподавателей.

"С момента получения вузом информации о возбуждении уголовного дела сотрудники профильных подразделений университета оказывали полное содействие следственным подразделениям Следственного комитета России по Самарской области и оперативным подразделениям ГУ МВД России по Самарской области. По всем преподавателям и сотрудникам, в отношении которых возбуждены уголовные дела, и информация об этом передана в вуз компетентными органами, проводились служебные проверки, результаты которых рассматривались на заседаниях антикоррупционной комиссии.

По итогам отделом противодействия коррупции были проведены дополнительные профилактические мероприятия среди преподавателей, сотрудников и студентов вуза", - прокомментировали в вузе.