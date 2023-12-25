Очередной проект реставрации Больницы общества "Красного Креста" в Самаре оценили в 40 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который выполнит проект реставрации с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия регионального значения в центре Самары. Речь идет о Больнице общества "Красного Креста", расположенной на пересечении улиц Буянова и Льва Толстого.

Начальная цена контракта составляет 39,98 млн рублей. Победитель торгов определится после 18 января 2024 года.

Согласно техзаданию, мощность поликлиники составит 243 посещения в смену, в том числе: женская консультация — 64 посещения в смену, детское отделение с физиотерапевтическим блоком — 129 посещений в смену, административные помещения — 50 посещений в смену.

Площадь земельного участка, отведенного под объект реставрации — 7080,6 кв. м.

Проект реставрации Больницы Красного Креста разрабатывался уже дважды. Первый раз — в 2005–2006 годах (генеральный проектировщик ООО ИНК "Парекс"). В начале 2020 года стало известно, что проект реставрации выполнит ООО "Архитектурно-проектное предприятие "Раритет", предложившее услуги за 15 млн руб. при начальной (максимальной) цене лота в 21,3 млн рублей. Однако позже контракт с компанией был расторгнут.