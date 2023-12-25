16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Очередной проект реставрации Больницы общества "Красного Креста" в Самаре оценили в 40 млн рублей Олег Вахрамов оспорил два отказа мэрии Самары в точечной застройке Детскую поликлинику в Октябрьском районе Самары планируют построить к 2025 году Как купить квартиру бизнес-класса по программе trade-in, в рассрочку и ипотеку В ПЗЗ Самары готовятся поправки, расширяющие возможности застройки исторического центра

Строительство Строительство и недвижимость

Очередной проект реставрации Больницы общества "Красного Креста" в Самаре оценили в 40 млн рублей

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который выполнит проект реставрации с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия регионального значения в центре Самары. Речь идет о Больнице общества "Красного Креста", расположенной на пересечении улиц Буянова и Льва Толстого.

Начальная цена контракта составляет 39,98 млн рублей. Победитель торгов определится после 18 января 2024 года.

Согласно техзаданию, мощность поликлиники составит 243 посещения в смену, в том числе: женская консультация — 64 посещения в смену, детское отделение с физиотерапевтическим блоком — 129 посещений в смену, административные помещения — 50 посещений в смену.

Площадь земельного участка, отведенного под объект реставрации — 7080,6 кв. м.

Проект реставрации Больницы Красного Креста разрабатывался уже дважды. Первый раз — в 2005–2006 годах (генеральный проектировщик ООО ИНК "Парекс"). В начале 2020 года стало известно, что проект реставрации выполнит ООО "Архитектурно-проектное предприятие "Раритет", предложившее услуги за 15 млн руб. при начальной (максимальной) цене лота в 21,3 млн рублей. Однако позже контракт с компанией был расторгнут.

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31