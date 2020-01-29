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Архитектура Культура

Проект реставрации "Больницы Красного Креста" выполнит "Раритет"

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определен подрядчик, который подготовит проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Больница общества "Красного Креста" на пересечении улиц Буянова и Льва Толстого в Самаре. Итоги аукциона опубликованы на сайте Госзакупок.

Всего на участие в конкурсе было подано три заявки. Победителем признано ООО "Архитектурно-проектное предприятие "Раритет", предложившее выполнить работу за 15 млн руб. при начальной (максимальной) цене лота в 21,3 млн рублей. Второе место досталось ООО "Проектно-строительная компания "Норматив", которое было готово выполнить контракт на 300 тыс. дешевле изначальной цены. ООО "А1 Экспет" оказалось согласно уступить лишь 10 тыс. руб. от начальной стоимости контракта и выбрано не было.

Напомним, после реставрации здание планируется использовать как поликлинику на 260 посещений в смену.

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