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Футбол Спорт

Председателем Совета директоров "Крыльев Советов" избран Дмитрий Яковлев

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, прошло заседание Совета директоров в обновленном составе. Первым пунктом в повестке заседания стало избрание нового председателя Совета директоров. Им был избран Дмитрий Яковлев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Напомним, что в начале года состоялось собрание акционеров ПФК "Крылья Советов", где был утвержден новый состав Совета директоров.

В его состав вошли:

Вячеслав Арбузов — председатель правления АО "КБ "Солидарность";

Дмитрий Алехин — заместитель вице-губернатора, руководителя администрации губернатора;

Тархан Джабраилов — глава благотворительного фонда "Служение людям";

Сергей Макаров — директор ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области";

Александр Милеев — вице-спикер Самарской губернской думы;

Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран "Крыльев Советов";

Андрей Пашков — адвокат Палаты адвокатов Самарской области;

Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола и ООО "Земский банк";

Дмитрий Яковлев — вице-губернатор, руководитель администрации губернатора.

ПФК "Крылья Советов" благодарит за работу в Совете директоров и вклад в развитие клуба: Габибуллу Хасаева, Максима Сойфера и Лидию Рогожинскую.

 

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