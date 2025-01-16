Председателем Совета директоров "Крыльев Советов" избран Дмитрий Яковлев

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В четверг, 16 января, прошло заседание Совета директоров в обновленном составе. Первым пунктом в повестке заседания стало избрание нового председателя Совета директоров. Им был избран Дмитрий Яковлев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева