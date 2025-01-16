Председателем Совета директоров "Крыльев Советов" избран Дмитрий Яковлев

В четверг, 16 января, прошло заседание Совета директоров в обновленном составе. Первым пунктом в повестке заседания стало избрание нового председателя Совета директоров. Им был избран Дмитрий Яковлев.
Напомним, что в начале года состоялось собрание акционеров ПФК "Крылья Советов", где был утвержден новый состав Совета директоров.
В его состав вошли:
Вячеслав Арбузов — председатель правления АО "КБ "Солидарность";
Дмитрий Алехин — заместитель вице-губернатора, руководителя администрации губернатора;
Тархан Джабраилов — глава благотворительного фонда "Служение людям";
Сергей Макаров — директор ГАУ "Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области";
Александр Милеев — вице-спикер Самарской губернской думы;
Валерьян Панфилов — заслуженный ветеран "Крыльев Советов";
Андрей Пашков — адвокат Палаты адвокатов Самарской области;
Максим Симонов — председатель Самарской областной федерации футбола и ООО "Земский банк";
Дмитрий Яковлев — вице-губернатор, руководитель администрации губернатора.
ПФК "Крылья Советов" благодарит за работу в Совете директоров и вклад в развитие клуба: Габибуллу Хасаева, Максима Сойфера и Лидию Рогожинскую.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!