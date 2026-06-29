Всероссийская неделя охраны труда-2026 пройдет с 7 по 10 октября в "Сириусе"

XI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 7 по 10 октября 2026 года в университете "Сириус" в Сочи.

"Всероссийская неделя охраны труда за десять лет прошла большой путь, существенно расширив свой масштаб и спектр охватываемых тем. В условиях, когда предложение труда отстает от спроса, мы должны особенно тщательно подходить к вопросам улучшения условий труда работников, сохранению их жизни и здоровья. Ежегодные мероприятия ВНОТ помогают формировать комплексный подход к решению ключевых вызовов социально-трудовой сферы. В 2026 году XI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 7 по 10 октября в Сириусе", — сказала заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета по проведению ВНОТ Татьяна Голикова.

Она добавила, что за последние 10 лет удалось добиться устойчивого снижения общего количества несчастных случаев на производстве, а объемы финансового обеспечения предупредительных мер ежегодно растут.

В 2026 году на полях ВНОТ, наряду с отраслевой выставкой, планируется отдельный кластер направления промышленной робототехники, а при поддержке ФМБА России особое внимание на выставочной экспозиции будет уделено промышленной медицине, реабилитации и восстановлению здоровья сотрудников.

"Главная тема ВНОТ-2026 — "Социально-ориентированные технологии — инструмент достижения национальных целей". В рамках форума нам предстоит обсудить концепцию "социальной ориентированности через современные решения", в которой здоровье человека труда является высшей ценностью и драйвером внедрения современных технологий. Программа охватит широкий спектр вопросов: от внедрения цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму до формирования новой культуры заботы на производстве", — отметил глава минтруда России Антон Котяков.

Также на полях ВНОТ предприятия представят центры демонстрации лучших практик и инвестиционного потенциала территорий. Кроме того, на выставке ВНОТ-2026 будут организованы специальные зоны тестирования новых материалов, СИЗ, инновационных продуктов и услуг.

В рамках ВНОТ-2026 традиционно пройдут мероприятия международного трека, Молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и конкурсов по охране труда.

Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс.

Заявку на участие можно оставить по ссылке.