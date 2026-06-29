Всероссийская неделя охраны труда-2026 пройдет с 7 по 10 октября в "Сириусе"

XI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 7 по 10 октября 2026 года в университете "Сириус" в Сочи.
"Всероссийская неделя охраны труда за десять лет прошла большой путь, существенно расширив свой масштаб и спектр охватываемых тем. В условиях, когда предложение труда отстает от спроса, мы должны особенно тщательно подходить к вопросам улучшения условий труда работников, сохранению их жизни и здоровья. Ежегодные мероприятия ВНОТ помогают формировать комплексный подход к решению ключевых вызовов социально-трудовой сферы. В 2026 году XI Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 7 по 10 октября в Сириусе", — сказала заместитель председателя правительства, председатель оргкомитета по проведению ВНОТ Татьяна Голикова.
Она добавила, что за последние 10 лет удалось добиться устойчивого снижения общего количества несчастных случаев на производстве, а объемы финансового обеспечения предупредительных мер ежегодно растут.
В 2026 году на полях ВНОТ, наряду с отраслевой выставкой, планируется отдельный кластер направления промышленной робототехники, а при поддержке ФМБА России особое внимание на выставочной экспозиции будет уделено промышленной медицине, реабилитации и восстановлению здоровья сотрудников.
"Главная тема ВНОТ-2026 — "Социально-ориентированные технологии — инструмент достижения национальных целей". В рамках форума нам предстоит обсудить концепцию "социальной ориентированности через современные решения", в которой здоровье человека труда является высшей ценностью и драйвером внедрения современных технологий. Программа охватит широкий спектр вопросов: от внедрения цифровых сервисов мониторинга и анализа данных по травматизму до формирования новой культуры заботы на производстве", — отметил глава минтруда России Антон Котяков.
Также на полях ВНОТ предприятия представят центры демонстрации лучших практик и инвестиционного потенциала территорий. Кроме того, на выставке ВНОТ-2026 будут организованы специальные зоны тестирования новых материалов, СИЗ, инновационных продуктов и услуг.
В рамках ВНОТ-2026 традиционно пройдут мероприятия международного трека, Молодежный день с участием кадровых специалистов крупнейших предприятий, а также будут подведены итоги конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания и конкурсов по охране труда.
Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд Росконгресс.
Заявку на участие можно оставить по ссылке.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги