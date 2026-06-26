Спортивный марафон охватил Самарскую область

В Самарской области идет IV сезон Всероссийского марафона "Земля спорта". Соревнования уже прошли в 7 муниципальных районах, в которых приняли участие порядка 500 человек.

"Самарская область принимает самое активное участие во всероссийском марафоне "Земля спорта" с момента старта проекта. Регион уже дважды становился победителем федерального этапа в дисциплине ГТО, и надеюсь, что и в этом году не сдадим своих позиций. Минсельхоз России со своей стороны в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" поддерживает все спортивные инициативы, строительство спортплощадок и других объектов, позволяющих сделать жизнь на селе комфортной и современной", — отметила Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Программа соревнований включает несколько дисциплин: сдачу нормативов ГТО, семейные эстафеты и детские забеги, флешмобы и командные зарядки, силовой экстрим, соревнования по волейболу и мини‑футболу. Особое внимание уделяется семейным командам, которые дают возможность провести время с детьми.

"Нам очень понравилось. Отличная погода, душевная компания, замечательное место. Мы любим и спорт, и совместные семейные активности. Здесь все сошлось, чему мы очень рады", — делится Анна, жительница Шигонского района, участвовавшая в состязаниях.

В рамках марафона проводятся мастер-классы от наставников. Например, в Шигонском районе мастер-класс провел Валерий Казанцев — мастер FIDE, вице-чемпион Самарской области по быстрым шахматам; в Красноармейском районе — Владимир Брагин, мастер спорта международного класса, провел тренинг по спортивному метанию ножей.

Всероссийский марафон "Земля спорта" организован Министерством сельского хозяйства РФ в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" и направлен на популяризацию доступных видов спорта, здорового образа жизни и активной организации досуга для жителей сельских территорий и малых городов.

Марафон проходит по трехуровневой системе — муниципальный, региональный и всероссийский финал. За три года проект значительно вырос — первый марафон охватил 39 регионов, второй — 57 субъектов, в 2025 году соревнования прошли более чем в 65 регионах, а в 2026 году география проекта расширена и включает все субъекты России с общим охватом свыше 20 000 участников.

Программа соревнований включает в себя различные форматы и активности, ориентированные на разные возрастные группы.