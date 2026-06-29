Не желая расстраивать тещу, житель региона оплатил более 600 тыс. руб. долгов

Судебные приставы Самарской области в рамках рейда "Дорожный пристав" остановили автомобиль, владелец которого задолжал свыше 600 тыс. руб., сообщает региональное ГУФССП России.

В ходе совместного с Госавтоинспекцией рейда сотрудниками Службы был выявлен автомобиль, владелец которого являлся должником сразу по нескольким исполнительным производствам. За рулем оказалась женщина, связанная с должником родственными узами. По ее словам, она является фактической владелицей машины, но официально она оформлена на зятя. Позвонив должнику, приставы объяснили мужчине, что в счет погашения числящийся за ним задолженности внедорожник будет арестован и отправлен на специализированную стоянку.

Не желая расстраивать тещу, должник тут же погасил всю сумму долга по исполнительным производствам и предоставил судебным приставам подтверждающие документы. Автомобиль отпустили.