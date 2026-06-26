Самарцев ждут дождливые и прохладные выходные

По Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает "Приволжское УГМС".

В субботу, 27 июня, в регионе ожидается сильный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, возможен град. Температура воздуха днем 16...21°C.

В ночь на воскресенье, 28 июня, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь.Температура воздуха 8...13°C. Ветер Западный, 4...9 м/с

Днем также ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 15...20°C.