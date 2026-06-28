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Общество

В Самарской области ожидается гроза

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Местами в Самарской области в ближайшие два часа ожидаются гроза, град, сообщает РС ЧС Самарской области. 

Такой прогноз сохранится до вечера 28 июня. Также ожидается сильный дождь в западных районах области ночью 29 июня.

"Владельцам частных домов принять меры по подготовке дренажных систем к отводу дождевого стока. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.  

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