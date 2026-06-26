С 29 июня вносятся изменения в расписание поездов на участке Самара – Жигулевское Море – Жигулевск – Сызрань-1

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В связи с производством ремонтных работ Куйбышевской железной дорогой на перегоне Жигулевск — Пост 104 км вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Жигулевское Море — Сызрань-1, сообщает СППК.

Фото: Александра Белова