С 29 июня вносятся изменения в расписание поездов на участке Самара – Жигулевское Море – Жигулевск – Сызрань-1

В связи с производством ремонтных работ Куйбышевской железной дорогой на перегоне Жигулевск — Пост 104 км вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Жигулевское Море — Сызрань-1, сообщает СППК.
С понедельника, 29 июня, поезд № 7363 Жигулевское Море (отпр.16.24) — Сызрань-1 (приб.18.26) курсирует ежедневно.
29, 30 июня и 1, 2, 3 июля 2026 назначается поезд № 7362 Сызрань-1 (отпр.09.10) — Жигулевское Море (приб.11.07). 4 июля — отменяется, с 5 июля — курсирует ежедневно.
С субботы, 4 июля, следующие поезда курсируют ежедневно:
1. № 7364 Сызрань-1(отпр.15.17)–Жигулевское Море (приб.17.14) (29, 30 июня, 1, 2, 3 июля 2026 года отменяется)
2. № 7379 Жигулевское Море (отпр.20.00)–Жигулевск (приб.20.16) (29, 30 июня, 1, 2, 3 июля 2026 года отменяется)
3. № 7380 Жигулевск (отпр.21.01)–Жигулевское Море (приб.21.15) (29, 30 июня, 1, 2, 3 июля 2026 года отменяется)
4. № 7381 Жигулевское Море (отпр.22.14)–Жигулевск (приб.22.30) (29, 30 июня, 1, 2, 3 июля 2026 года отменяется)
С воскресенья, 5 июля, поезд № 7361 Жигулевское Море (отпр.9.51) — Сызрань-1 (приб.12.00) курсирует ежедневно (29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля отменяется)
С понедельника, 6 июля, поезд № 7134/7133 Самара (отпр.16.19) — Жигулевское Море (приб.17.57) устанавливается сообщением Самара (отпр.16.19) — Жигулевск (приб.18.14)
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги