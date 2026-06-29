Наземный электротранспорт в Самаре оснастят кнопками тревожной сигнализации

В наземном общественном электротранспорте Самары впервые начали подключать кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульты вневедомственной охраны, сообщает мэрия города.

"26 июня при участии Центра организации дорожного движения прошла отработка совместных действий. Все задействованные службы протестировали скорость реагирования при смоделированных типовых нештатных ситуациях", — уточняют в администрации Самары.

Кнопки тревожной сигнализации размещают в кабине водителя — так обеспечивается быстрый доступ к системе при возникновении угрозы.