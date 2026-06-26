Фонд "Защитники Отечества" содействует ветеранам СВО в профессиональной реализации

Фонд "Защитники Отечества" продолжает системную работу по содействию ветеранам специальной военной операции в профессиональной реализации, трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела.

"Трудоустройство ветеранов специальной военной операции — это важная часть их возвращения к полноценной мирной жизни. Ветераны СВО обладают уникальным опытом, дисциплиной, ответственностью и готовностью приносить пользу стране. Поэтому наша задача — создать условия, при которых их профессиональный потенциал будет востребован, а переход к гражданской деятельности станет достойным продолжением служения Родине", — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. В рамках развития сотрудничества с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и работодателями — филиалом фонда заключено более 50 прямых соглашений с крупными предприятиями Самарской области.

Среди отечественных работодателей отмечается повышенный спрос на высококвалифицированных работников. Чтобы соответствовать этим требованиям, у ветеранов есть возможность повысить уровень образования или пройти профессиональную переподготовку. По вопросам обучения и переобучения, в том числе по региональной программе "СВОе дело", в фонд обратились порядка 300 человек, направлены на обучение свыше 250 человек.

Руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова подчеркнула:

"Ветераны СВО, закаленные фронтом, отличаются исключительной дисциплиной и надежностью. Наш долг — сделать так, чтобы их профессионализм не остался невостребованным, а трудовая деятельность стала логичным продолжением их ратного подвига во благо России".

Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" сотрудничает с ведущими образовательными организациями региона. Ветеранам также доступно обучение онлайн в Университете "Синергия". Стоит подчеркнуть, что полная (100%) компенсация стоимости платного обучения (СПО и ВУЗ) в Самарской области возможна в рамках льгот для участников СВО.

С 2025 г., совместно с ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет" разработана и реализуется программа высшего образования "Социальное проектирование в государственном управлении" для получения профессиональных компетенций студентами и выпускниками "Школы героев" — первая и единственная комплексная программа подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов и руководителей со знаниями в области государственного и муниципального управления, социологии и проектного управления.

Второй год подряд при поддержке и содействии самарского филиала фонда "Защитники Отечества" ветераны СВО успешно трудоустроены в сферу управления автономных систем.

Ярким подтверждением служит история ветерана СВО Владислава Яковлева. Выпускник региональной программы "Школа героев", он с первых дней выбрал для себя путь наставника и просветителя. Сегодня, начиная с 2026 г., Владислав трудится педагогом в центре военно-патриотического воспитания "Авангард" по направлению БПЛА. Совместно с самарским филиалом фонда "Защитники Отечества" реализует совместные проекты, помогая боевым товарищам находить себя в новых профессиях.

Не менее вдохновляющий путь проделал и другой ветеран — Виктор Веретельник. С 2023 по 2024 год он работал социальным координатором в филиале фонда "Защитники Отечества". Но Виктор Викторович не остановился на достигнутом: он прошел уникальное обучение, организованное фондом, и получил востребованную специальность пилота сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов, освоив современные технологии аэромониторинга и обработки полей. Полученные знания и навыки открыли перед ним новые горизонты, и уже с 2025 г. он работает специалистом в перспективной компании ООО "ДЕЛЬТАТЕХСЕРВИС".

В Самарской области филиалом фонда совместно с АО "РоссельхозБанк" и ПАО Сбербанк реализуется программа "Школа фермера", где уже прошли обучение 13 человек в составе ветеранов СВО и членов их семей, а также образовательные программы с трудоустройством на платформе СБЕРа "Нетология", на которой 30 участников — ветеранов СВО прошли обучение и продолжают проходить.

Самарским филиалом фонда выстроено взаимодействие с государственными и не государственными организациями, крупными работодателями в регионе.

Среди ключевых организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве: ГКУ Самарской области "Управляющий центр занятости населения", центр "Мой бизнес", компания "Транспорт будущего", научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара", АО "АВТОВАЗ", УФСИН, филиал ОАО "РЖД" и другие.

Кроме того, Минобрнауки РФ совместно с госкорпорацией "Ростех", МГТУ им. Н. Э. Баумана и фондом "Защитники Отечества" запустило программу подготовки к поступлению в технические университеты. Ее цель — помочь участникам СВО адаптироваться к учебному процессу, восполнить знания и уверенно пройти вступительные испытания. Такой формат поддержки открывает для ветеранов новые возможности профессионального развития и позволяет им применить свой опыт в востребованных инженерных и технологических направлениях. С учетом этого опыта проект в дальнейшем может быть масштабирован на другие вузы страны.

При поддержке фонда ветераны развивают управленческий потенциал и находят для себя новые возможности. Так, особое внимание уделяется кадровым программам. Так, при поддержке и содействии филиала фонда "Защитники Отечества" многие ветераны — выпускники федеральной программы "Время героев" и региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, сегодня достойно трудятся в системе государственного и муниципального управления, занимая руководящие должности. В первом потоке программы "Школа героев" прошли обучение 45 ветеранов СВО, во втором потоке — 40.