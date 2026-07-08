В Тольятти состоялся XIX фестиваль музыки и искусств "Тремоло"

Три вечера на берегу Волги, три концерта, три тысячи зрителей — и море эмоций. С 3 по 5 июля в Тольятти прошел XIX фестиваль "Тремоло". Площадкой вновь стала летняя веранда ресторана с видом на Волгу и Жигулевские горы.

Открыл фестиваль джазовый вечер "Я буду петь тебе как Фрэнк". Дмитрий Носков — певец, композитор, автор саундтреков к российским фильмам — исполнил хиты Фрэнка Синатры в оригинальных нью-йоркских аранжировках. Вместе с ним на сцену вышел Оркестр Сергея Богданова — один из ведущих биг-бэндов России. А настоящей жемчужиной вечера стало неожиданное и трогательное событие: на глазах у тысяч зрителей парень Михаил сделал предложение руки и сердца своей девушке Екатерине. Она сказала "Да!" — и зал взорвался аплодисментами.

Второй день фестиваля был посвящен танго. Петербургский квинтет Orquesta Primavera, аргентинский тенор, солист Мариинского театра Карлос ДʼОнофрио и чемпионы Санкт-Петербурга по бальным танцам Игорь Соколов и Татьяна Симонова подарили зрителям шоу "История танго". Это было путешествие от классических ритмов Ирадьера до дерзких современных импровизаций — программа, собранная специально для "Тремоло" и состоящая из композиций, которые редко звучат в России. Каждая нота, каждое движение были пронизаны подлинностью, а голос Карлоса ДʼОнофрио, теплый и глубокий, словно переносил публику в Буэнос-Айрес. Впрочем, сам солист оценил локацию фестиваля еще выше.

— Я думал, концерт будет в городе. А здесь — просто рай, — признался солист, впервые увидев Жигулевское море.

Финальный вечер — "Опера. Чувства. Природа" — стал главным событием трех дней. Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело, солисты Ольга Толкмит и Василий Ладюк исполнили программу из опер Чайковского, Пуччини, Верди и Леонкавалло. Кульминацией первого отделения стала сцена из "Евгения Онегина" — та самая, где Татьяна и Онегин встречаются спустя годы. Голоса Толкмит и Ладюка звучали не просто безупречно — они проживали каждую фразу, каждую паузу, каждую ноту, заставляя зрителей затаить дыхание. Зал, казалось, слился в единое целое с этой историей, а когда стих последний аккорд, зрители аплодировали стоя. Маэстро, солисты и оркестр подарили вечер, который останется в памяти надолго.

В этом году "Тремоло" запомнился не только музыкой — визуальное искусство стало его полноправным голосом. На променаде работали пять художниц-иллюстраторов, которые, словно летописцы, фиксировали каждый миг: портреты зрителей, зарисовки артистов, танцующие пары, закаты над Волгой. Их работы рождались здесь и сейчас, тут же вывешивались вдоль зрительских рядов. Так прямо во время концертов вырастала живая экспозиция, дышащая в унисон с музыкой.

Параллельно работала выставка "Опера. Чувства. Природа", где тольяттинские художники Игорь Панов, Асия Петрова и Милана Лященко представили свои полотна. Одна из картин Миланы Лященко нашла своего зрителя в первый же день — ее купили, и это стало лучшим подтверждением того, что искусство на "Тремоло" находит отклик в сердцах.

Появился и новый спецпроект — "Модная галерея Тремоло". Профессиональные фотографы снимали гостей в стильных образах, превращая каждый кадр в маленькую историю о вкусе, вдохновении и красоте. Лучшие снимки войдут в историю фестиваля, а их герои получат статус амбассадоров стиля "Тремоло". Ведь на нашем фестивале искусство живет не только в музыке, но и в каждом образе, в каждом взгляде, в каждом мгновении.

"Я благодарен всем, кто создал этот праздник искусства! Артистам, зрителям, команде фестиваля и, конечно же, партнерам. Особенно ПАО "КуйбышевАзот", которое поддерживает "Тремоло" уже много лет. Именно эта стабильность позволяет проводить фестиваль год за годом. Он уже стал частью культурного ландшафта региона: зрителям дарит встречи с высоким искусством, а молодым талантам — возможность проявить себя. Едва закрыв 19-й фестиваль, мы приступили к подготовке юбилейного сезона 2027 года. Уверен, он получится весьма масштабным и ярким, — поделился планами автор идеи и директор фестиваля "Тремоло" Алексей Возилов.