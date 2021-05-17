Самарский политех получил лицензию на разработку боеприпасов

Самарский государственный технический университет получил лицензию министерства промышленности и торговли РФ на разработку боеприпасов, сообщает пресс-служба регионального минпромторга. Это даст вузу право на опытно-конструкторские работы.
Аналогичное разрешение, отметили в ведомстве, имеют единицы российских вузов, а также не все предприятия оборонно-промышленного комплекса.
По словам заведующего кафедрой "Технология твердых химических веществ" Дмитрия Деморецкого, наличие лицензии даст ученым вуза право выполнять опытно-конструкторские работы. Ранее они могли заниматься только научными исследованиями.
"Лицензирование соответствующих видов деятельности позволит более эффективно использовать научный и кадровый потенциал профильных кафедр, а также нашу экспериментальную базу в Чапаевске в интересах обороноспособности страны", - отметил сотрудник политеха.
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