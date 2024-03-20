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Оборонный комплекс Машиностроение

"ОДК-Кузнецов" потребовал от "Туполева" 1,7 млрд рублей

МОСКВА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ОДК-Кузнецов" обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к АО "Туполев". Размер требований составляет 1,78 млрд рублей.

Фото: Минпромторг РФ

С чем связан иск не сообщается, дело не назначено к рассмотрению. 

Напомним, что Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха в 2021 г. заключила с Министерством обороны России государственный контракт на поставку партии двигателей НК-32 серии 02 для стратегических ракетоносцев Ту-160М разработки ПАО "Туполев" на сумму 7,5 млрд рублей. В течение двух лет заказчик должен был получить восемь силовых установок.

Согласно контракту, моторы НК-32 серии 02 изготавливает и поставляет "ОДК-Кузнецов". Двигатель НК-32 серии 02 для Ту-160М является одним из основных продуктов в линейке самарского предприятия.

Поставки турбореактивных двухконтурных трехвальных авиационных двигателей НК-32 серии 02 в рамках государственных контрактов с ПАО "Туполев" и Министерством обороны РФ начались еще в 2020 году. 

В 2021 г. Министерство обороны России потребовало с ПАО "ОДК-Кузнецов" 1,17 млрд рублей. Дело рассматривалось в закрытых судебных заседаниях. Известно лишь, что заявление удовлетворено частично.

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