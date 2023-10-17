РКЦ "Прогресс" выставил на торги участки общей стоимостью более 1 млрд рублей

АО РКЦ "Прогресс" выставило на торги ряд крупных недвижимых активов. Лоты опубликованы на официальном сайте предприятия.

В частности, РКЦ "Прогресс" запустил продажу трех земельных участков промышленного назначения. Все они расположены в пос. Смышляевка Волжского района. Суммарная начальная стоимость — 1, 051 млрд рублей.

Начальная цена аукциона первого участка площадью 94,89 га — 604,02 млн рублей, второго (43,5 соток) — 276,9 млн рублей, третьего (26,82 га) — 170,7 млн рублей.

Территории относятся к категории "зeмли прoмышлeнности, энергетики, транспорта, связи, paдиoвeщания, телевидения, инфoрматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". Участки не застроены, свободны от объектов капстроительства.

Также опубликованы данные о лоте, включающем участок площадью 7812 кв м. под ИЖС (вид разрешенного использования: строительство жилых домов), расположенный зоне Ж4 (среднеэтажная жилая застройка) в Кировском районе Самары (квадрат улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой). Его стоимость — 55,17 млн рублей.

Кроме того, на торги выставлены объекты недвижимого имущества, расположенные на пр. Кирова, 62а, на проезде Театральном, 4, строение 2, на ул. Свободы, 105, стр. 2, две автостоянки на пр. Ленина, 1, в Самаре.

В извещениях к лотам отмечается, что аукционы пройдут во второй половине ноября.

Напомним, ранее стало известно, что АО "РКЦ "Прогресс" повторно выставило на продажу лечебно-оздоровительный центр "Космос", который включает в себя ДОЛ "Орленок" и санаторий-профилакторий "Космос". Начальная цена за оба лота составляет 439 млн рублей. Годом ранее комплекс выставлялся на продажу единым лотом за 629,1 млн рублей.