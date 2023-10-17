16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РКЦ "Прогресс" выставил на торги участки общей стоимостью более 1 млрд рублей Создателю Консорциума "Интегра-С" Владимиру Куделькину исполнилось 70 лет Комплексная система безопасности и видеонаблюдения Крымского моста создана самарским консорциумом "Интегра-С" Владимир Куделькин: "Наша система — это виртуальный 4D-мир с объективной реальностью" Сотрудникам самарских оборонных предприятий приходят повестки о мобилизации

Оборонный комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" выставил на торги участки общей стоимостью более 1 млрд рублей

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО РКЦ "Прогресс" выставило на торги ряд крупных недвижимых активов. Лоты опубликованы на официальном сайте предприятия.

В частности, РКЦ "Прогресс" запустил продажу трех земельных участков промышленного назначения. Все они расположены в пос. Смышляевка Волжского района. Суммарная начальная стоимость — 1, 051 млрд рублей.

Начальная цена аукциона первого участка площадью 94,89 га — 604,02 млн рублей, второго (43,5 соток) — 276,9 млн рублей, третьего (26,82 га) — 170,7 млн рублей.

Территории относятся к категории "зeмли прoмышлeнности, энергетики, транспорта, связи, paдиoвeщания, телевидения, инфoрматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения". Участки не застроены, свободны от объектов капстроительства.

Также опубликованы данные о лоте, включающем участок площадью 7812 кв м. под ИЖС (вид разрешенного использования: строительство жилых домов), расположенный зоне Ж4 (среднеэтажная жилая застройка) в Кировском районе Самары (квадрат улиц Победы, Свободы, Советской и Кузнецкой). Его стоимость — 55,17 млн рублей.

Кроме того, на торги выставлены объекты недвижимого имущества, расположенные на пр. Кирова, 62а, на проезде Театральном, 4, строение 2, на ул. Свободы, 105, стр. 2, две автостоянки на пр. Ленина, 1, в Самаре.

В извещениях к лотам отмечается, что аукционы пройдут во второй половине ноября.

Напомним, ранее стало известно, что АО "РКЦ "Прогресс" повторно выставило на продажу лечебно-оздоровительный центр "Космос", который включает в себя ДОЛ "Орленок" и санаторий-профилакторий "Космос". Начальная цена за оба лота составляет 439 млн рублей. Годом ранее комплекс выставлялся на продажу единым лотом за 629,1 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Олег Скорняков 14 ноября 2014 14:30 Чапаевский "Полимер" за девять месяцев увеличил прибыль в восемь раз

Что толку-то...Зарплата в "Полимере" одна из самых маленьких в области...В Самаре уборщица на вокзале получает в два раза больше, например, электрика, работающего в "Полимере".

михаил вдовин 15 августа 2014 17:33 Минобороны требует взыскать с "Авиакора" 626 млн рублей

И этим ребятам доверять делать новый самолет?

Фото на сайте

Владимир Шаманов посетил с рабочим визитом ФКП "Самарский завод "Коммунар"

Владимир Шаманов посетил с рабочим визитом ФКП "Самарский завод "Коммунар"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5