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Здравницы РКЦ "Прогресс" в Прибрежном подешевели почти на 200 млн рублей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "РКЦ "Прогресс" повторно выставило на продажу лечебно-оздоровительный центр "Космос", который включает в себя ДОЛ "Орленок" и санаторий-профилакторий "Космос". Начальная цена за оба лота составляет 439 млн рублей.

Фото: скриншот с видео

Годом ранее комплекс выставлялся на продажу единым лотом за 629,1 млн рублей. Сейчас его разделили на санаторий "Космос" и лагерь "Орленок". Теперь они стоят 214 млн и 224,9 млн руб., соответственно.

Санаторий-профилакторий "Космос" 2008 года постройки - двухэтажное здание площадью 6,6 тыс. кв. метров. Земельный участок под ним на 3,5 гектара. В покупку входят 682 единицы оборудования для санаторного лечения. Здравница рассчитана на 70 гостей. Сообщалось, что "Космос" не функционирует с начала 2021 года.

Лагерь "Орленок" рассчитан на 500 человек. На территории 12,8 тыс. кв. м расположены шесть спальных корпусов, здание столовой, детские площадки, бассейн, инфраструктурные объекты. Площадь участка - 18,35 гектара.

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