РКЦ "Прогресс" продает детский лагерь и санаторий в Прибрежном за 629 млн рублей

АО "РКЦ "Прогресс" продает лечебно-оздоровительный центр "Космос", который включает в себя ДОЛ "Орленок" и санаторий-профилакторий "Космос". Цена актива - 629,1 млн рублей.

Лечебный центр находится в восточной части поселка Прибрежный, в сосновом бору. Имущественный комплекс включает в себя 41 объект недвижимости, куда входят три земельных участка. Пять объектов комплекса состоят в собственности РФ.

"Космос" не функционирует с начала 2021 года. "Необходимость прекращения основного вида деятельности ЛОЦ "Космос" обусловлена техническим состоянием инженерных сетей и строительных конструкций объекта, а также санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе", - пояснял собственник. Сотрудникам предприятие предлагало компенсацию стоимости путевок в других учреждениях.

Лечебно-оздоровительный центр, по мнению аналитика рынка недвижимости, кандидата экономических наук Александра Дербусалиева, имеет четкое функциональное назначение - это объект социальной инфраструктуры от одного из крупнейших предприятий Самарской области. Возможно, к продаже данного имущественного комплекса собственника подталкивает тенденция избавления от затратной "социалки", предполагает эксперт.

"Потенциально "Орленок" и санаторий "Космос" могли бы быть проданы по раздельности, поскольку это фактически разные объекты по своим техническим характеристикам, у них разные сегменты отдыхающих. Безусловно, если продавать раздельно, то будет больше потенциальных покупателей исходя из затрат и целей покупки. "Космос" - относительно современный санаторий, земля у него в собственности, а значит, новый собственник сможет быстрее реализовывать свои цели по покупке. Что касается "Орленка", то можно отметить более высокий износ строений, основная часть которых была построена еще в начале 1960-х годов, тут потребуется серьезная модернизация и сопутствующие инвестиции. Важным фактором будет и то, что земля состоит в аренде у государства, поэтому новый собственник не сможет резко изменить концепцию", - комментирует Александр Дербусалиев.

По его мнению, цена предложения в целом адекватна и отражает цену земли в локации и стоимость капитальных объектов. Сложность может состоять в том, что новые собственники должны четко представлять эксплуатационные затраты, расходы на модернизацию инженерных сетей и возможную прибыль. Наиболее вероятным аналитик полагает сценарий, когда нынешний собственник получит дотации (или будет разработан проект государственно-частное партнерства) и сохранит имущественный комплекс на своем балансе.