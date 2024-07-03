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Оборонный комплекс Машиностроение

ФКП "Коммунар" обнаружило ошибки в границах Петра Дубравы и Смышляевки

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С приходом нового собственника ФКП "Самарский завод "Коммунар" - ГК "Ростех" - самарское предприятие активизировало работу по оформлению земельных участков. Эта деятельность затронула интересы как областной собственности, так и отдельных муниципальных образований, на территории которых размещено производство.

Фото: Игорь Казановский

Напомним, что самарский завод в числе других производств вошел в состав госкорпорации в 2023 году. В распоряжении правительства РФ сообщалось, что ряд федеральных казенных предприятий будет преобразован в АО, 100% акций которых находится в федеральной собственности и передается в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех".

По информации ИАС Seldon.Basis, ФКП "Самарский завод "Коммунар" зарегистрировано в Петра Дубрава в 2000 году. Основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов. "Ростех" вошел в состав учредителей предприятия в ноябре 2023 года. Финансовые показатели последние годы не раскрываются. Директором завода является Марина Галимова.

Арбитражный суд Самарской области последние месяцы рассматривает минимум четыре заявления "Коммунара", касающихся земельных вопросов. В одном из них предприятие требует признать реестровую ошибку в описании местоположения границ городских поселений Петра Дубрава и Смышляевка. Вместе с тем, завод настаивает на уточнении границ своей земли и исключении ряда участков из ЕГРН.

Оборонное предприятие также оспаривает право регионального министерства транспорта и автомобильных дорог на земельный участок площадью 829 кв. м, отведенный под магистраль "Центральную". И настаивает на исключении сведений об этой территории из ЕГРН. Кроме того, ФКП истребует из областного ведения в собственность РФ еще три небольших участка, включая площадь под магистраль "Центральную".

Отдельно "Коммунар" оспаривает отказ минстроя выдать разрешение на строительство объекта в рамках программы "Реконструкции и технического перевооружения с внедрением новых промышленных технологий по производству черного дымного пороха и специзделий, автоматизация и повышение промышленной безопасности производств". Здесь также есть вопросы по четырем участкам предприятия, включая территорию завода и железнодорожные пути, которые проходят через весь поселок Петра Дубрава. В рамках этого разбирательства судья запросила сведения о правах ФКП на эти территории, а также привлекла к процессу Роскадастр, Росреестр и Росимущество.

 На заводе "Коммунар" на вопросы Волга Ньюс относительно программы перевооружения и кампании по актуализации данных о земельных участках не ответили.

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