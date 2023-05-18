Консорциум "Интегра-С" — создатель "Интегра 4D-Планета Земля" — с момента основания основной акцент делает на разработке новых продуктов в сфере ИТ. Президент консорциума, заслуженный изобретатель РФ Владимир Куделькин объяснил, почему выбрана именно эта стратегия, и рассказал о возможностях уникальной геоинформационной системы.

— Чем обусловлен выбор вами такой стратегии?

— На старте бизнеса технический директор предлагал пойти простым путем, взяв в работу готовые идеи. Но я с этим не согласился. Сказал, что нам необходимо сделать что-то свое, то, чего нет у других. С тех пор мы продолжаем придерживаться заданного курса. И я могу сказать, эта стратегия полностью себя оправдала. То, что мы разрабатывали еще в 1996 году, в Германии начали делать только сейчас. Речь идет о трехмерных моделях объектов с привязкой к географическим координатам и времени.

— В чем особенность вашей геоинформационной системы, и какие задачи она решает?

— Наша геоинформационная система "Интегра 4D-Планета Земля" предоставляет пользователю возможность работы с четырехмерными объектами — 3D-модель и время. В этой системе все объекты, датчики, устройства и даже видеоизображение привязаны к географическим координатам и времени. То есть это виртуальный 4D-мир с объективной реальностью. Можно ввести время и координаты, а система выдаст изображение с камер в данной точке и промежутке времени.

Функционал ГИС отвечает самым разным задачам. В первую очередь это обеспечение безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, система позволяет решать задачи безопасности на предприятиях, в учреждениях, на объектах транспортной инфраструктуры. В ней есть и дополнительные сервисы.

— Что вдохновило вас на создание этого продукта?

— Я всегда считал, что ГИС нужно сделать приближенной к тому, как все существует в природе. Мы ведь, по сути, в каком мире живем? В 4D. Хотя у окружающих были сомнения по поводу необходимости системы не то чтобы в 4D, но даже в 3D. Меня спрашивали, зачем это нужно, ведь вполне удобно пользоваться и 2D. А я не понимаю, как можно не учитывать существование высоты и времени, помимо длины и ширины. И я не прогадал. Без учета привязки ко всем нынешним параметрам невозможно было обработать всю поступающую по объекту информацию.

— Насколько активно бизнес и муниципальные структуры сейчас пользуются "Интегра 4D-Планета Земля"?

— Ей оснащены более 300 объектов РЖД на территории РФ: железнодорожные вокзалы, ситуационные центры, вагонно-ремонтные депо, мосты, тоннели, парки, подстанции, более 40 морских портов и 20 гидроузлов. В теплоэнергетическом комплексе ГИС обеспечивает безопасность ряда ТЭС: Адлерской, Таврической, Балаклавской. Нашу систему применяют на Керченском транспортном переходе (Крымском мосту), а также в акватории пяти морских портов полуострова (Севастополь, Керчь, Ялта, Феодосия, Евпатория).

В аэропортах благодаря нашему продукту осуществляется контроль за движением самолета на посадочной полосе и правильностью его парковки, за маршрутом машины, разгружающей багаж, определяется территориальное нахождение работников аэропорта.

Используют "Интегра 4D-Планета Земля" и для контроля целых регионов. С помощью нашей ГИС, например, отслеживают ситуацию на подведомственной территории в Тульской области (ситуационный центр губернатора).

Также сейчас становится все более популярной тема создания цифровых клонов предприятий. Такой клон уже, к примеру, сделан для Люберецких очистных сооружений. Работаем по этой теме и с Волжским трубным заводом. В ряде случаев клон создается с учетом дополненной реальности. То есть на деле объект может быть еще не построен, а его цифровая копия уже существует. И мы можем отлаживать процессы управления им до того, как его введут в эксплуатацию.

Мы недавно ездили на выставку "Технологии безопасности 2023" в Crocus Expo, презентовали там свои продукты. В ходе мероприятия обратили внимание на возросший к нам интерес. Да и в целом ощутимо увеличивается объем заказов. И по "Интегра 4D-Планета Земля", и по видеонаблюдению, которым мы тоже занимаемся. Думаю, тому способствует и тенденция к цифровизации, и заданный президентом курс на отечественный софт.

— Есть ли спрос на "Интегра 4D-Планета Земля" среди иностранных заказчиков?

— Интерес-то есть. Недавно Германия интересовалась нашими разработками с целью решения вопроса управления подводными дронами. Но началась специальная военная операция России на Украине — и переговоры были прекращены.

— Предпринимаются ли попытки создания аналогов вашей четырехмерной ГИС?

— В России — нет. Что-то пишут на эту тему японцы, но это больше научные статьи. Хотя фразы из их работ почему-то звучат так, будто бы взяты с наших сайтов. В направлении разработки похожего продукта движется Германия. Но пока что они работают, как я уже говорил, с 3D-моделями. Возможно, они догонят наш текущий уровень через 5-10 лет. Но и мы не стоим на месте.

Рабочее место оператора Крымского моста

— "Интегра 4D-Планета Земля" продолжает совершенствоваться?

— Да, этот процесс непрерывен. К примеру, не так давно в ПО "Интегра 4D-Планета Земля" была реализована нейросетевая технология, которая позволяет при помощи искусственного интеллекта обрабатывать поступающие различные данные. А прямо сейчас у нас выходит новая версия продукта. Она вобрала в себя все последние технические новшества. В целом, чем больше мы совершенствуемся, тем больше понимаем, что нужно трудиться в этом направлении еще активнее.

Мы сейчас создаем цифровые клоны объектов и территорий. К примеру, в настоящий момент проектируем один из крупнейших строящихся аэропортов в России, который расположится под Санкт-Петербургом.

При этом мы продолжаем искать партнеров, которые помогут нам обучить систему под разные виды задач. Чтобы она одинаково легко управляла как банком, так металлургическим заводом или животноводческим комплексом. В рамках такого сотрудничества со своей стороны мы осуществляем разработку софта, а партнеры помогают доработать систему под задачи того или иного объекта.

— Разработки новых продуктов всегда требуют серьезных вложений. Привлекает ли "Интегра-С" сторонних инвесторов к своим проектам?

— На разработку текущих продуктов компания расходовала исключительно собственные средства. И это удовольствие действительно не из дешевых. На создание системы ушло несколько миллионов рублей. Но мы все же не сторонники идеи о том, что все нужно сделать самим. Я всем конкурентам предлагаю быть партнерами, дополнять друг друга и совершенствоваться вместе. Ведь на все не только денег не хватит, но и головы. Поэтому нужно объединять усилия. Каждый может сфокусироваться на том, в чем он хорош, а остальное докупать у партнеров.